النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتقنية الـ3d.. سعودية تعود لحياتها في الهند بعد 6 سنوات طريحة الفراش

حادث قادها لـ6 كسور مؤثرة في جسدها وظل الفشل يهزم تحدي العمليات

حصلت امرأة سعودية (37 عامًا) على فرصة جديدة للحياة، بعد إجراء عمليات جراحية من قِبَل أطباء خبراء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مستشفى بالهند.

وأشارت صحيفة "دا هانس إنديا" الهندية، إلى أن المريضة السعودية تعرضت لحادث سير قبل 6 سنوات، وأدى ذلك إلى تعرضها لستة كسور في جسدها، وأجرت العديد من العمليات الجراحية؛ إلا أنها لم تكن قادرة على العودة لحياتها بشكل طبيعي، وظلت طريحة الفراش سنوات عدة.

وتابع التقرير أنه أجريت للمريضة عمليات جراحية؛ حيث تم استبدال حوضها ووركها الأيسر، وتم إجراء جراحة في الكاحل الأيسر؛ لكن ظل التحدي يواجه الأطباء بسبب الأضرار الجسيمة في العظام في أجزاء من جسدها.

وأوضح الدكتور نارايان هولس، مدير قسم جراحة العظام وجراحة العظام والمفاصل في مستشفيات فورتيس، أنه تم إنشاء نموذج عظمي ثلاثي الأبعاد لتقييم الضرر، وتم إعادة بناء المنطقة المتضررة، بعد إجراء عمليات تجريبية على نموذج العظام لتقليل هامش الخطأ.

وقال "هولس": "لا تزال هذه التقنية جديدة في الهند ولا تستخدم إلا مرة أو مرتين في السنة، وإن العملية التي أجريت للمريضة السعودية كانت واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا بالنظر إلى أنها كانت الجراحة السابعة على نفس الورك، وكانت المريضة أيضًا تعاني من زيادة الوزن؛ مشيرًا إلى أن المريضة أجرت جميع العمليات اللازمة، وستعود للحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي تدريجيًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتقنية الـ3d.. سعودية تعود لحياتها في الهند بعد 6 سنوات طريحة الفراش
سبق

حصلت امرأة سعودية (37 عامًا) على فرصة جديدة للحياة، بعد إجراء عمليات جراحية من قِبَل أطباء خبراء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مستشفى بالهند.

وأشارت صحيفة "دا هانس إنديا" الهندية، إلى أن المريضة السعودية تعرضت لحادث سير قبل 6 سنوات، وأدى ذلك إلى تعرضها لستة كسور في جسدها، وأجرت العديد من العمليات الجراحية؛ إلا أنها لم تكن قادرة على العودة لحياتها بشكل طبيعي، وظلت طريحة الفراش سنوات عدة.

وتابع التقرير أنه أجريت للمريضة عمليات جراحية؛ حيث تم استبدال حوضها ووركها الأيسر، وتم إجراء جراحة في الكاحل الأيسر؛ لكن ظل التحدي يواجه الأطباء بسبب الأضرار الجسيمة في العظام في أجزاء من جسدها.

وأوضح الدكتور نارايان هولس، مدير قسم جراحة العظام وجراحة العظام والمفاصل في مستشفيات فورتيس، أنه تم إنشاء نموذج عظمي ثلاثي الأبعاد لتقييم الضرر، وتم إعادة بناء المنطقة المتضررة، بعد إجراء عمليات تجريبية على نموذج العظام لتقليل هامش الخطأ.

وقال "هولس": "لا تزال هذه التقنية جديدة في الهند ولا تستخدم إلا مرة أو مرتين في السنة، وإن العملية التي أجريت للمريضة السعودية كانت واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا بالنظر إلى أنها كانت الجراحة السابعة على نفس الورك، وكانت المريضة أيضًا تعاني من زيادة الوزن؛ مشيرًا إلى أن المريضة أجرت جميع العمليات اللازمة، وستعود للحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي تدريجيًّا.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
12:14 PM

بتقنية الـ3d.. سعودية تعود لحياتها في الهند بعد 6 سنوات طريحة الفراش

حادث قادها لـ6 كسور مؤثرة في جسدها وظل الفشل يهزم تحدي العمليات

A A A
خالد علي - الرياض
4
5,128

حصلت امرأة سعودية (37 عامًا) على فرصة جديدة للحياة، بعد إجراء عمليات جراحية من قِبَل أطباء خبراء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مستشفى بالهند.

وأشارت صحيفة "دا هانس إنديا" الهندية، إلى أن المريضة السعودية تعرضت لحادث سير قبل 6 سنوات، وأدى ذلك إلى تعرضها لستة كسور في جسدها، وأجرت العديد من العمليات الجراحية؛ إلا أنها لم تكن قادرة على العودة لحياتها بشكل طبيعي، وظلت طريحة الفراش سنوات عدة.

وتابع التقرير أنه أجريت للمريضة عمليات جراحية؛ حيث تم استبدال حوضها ووركها الأيسر، وتم إجراء جراحة في الكاحل الأيسر؛ لكن ظل التحدي يواجه الأطباء بسبب الأضرار الجسيمة في العظام في أجزاء من جسدها.

وأوضح الدكتور نارايان هولس، مدير قسم جراحة العظام وجراحة العظام والمفاصل في مستشفيات فورتيس، أنه تم إنشاء نموذج عظمي ثلاثي الأبعاد لتقييم الضرر، وتم إعادة بناء المنطقة المتضررة، بعد إجراء عمليات تجريبية على نموذج العظام لتقليل هامش الخطأ.

وقال "هولس": "لا تزال هذه التقنية جديدة في الهند ولا تستخدم إلا مرة أو مرتين في السنة، وإن العملية التي أجريت للمريضة السعودية كانت واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا بالنظر إلى أنها كانت الجراحة السابعة على نفس الورك، وكانت المريضة أيضًا تعاني من زيادة الوزن؛ مشيرًا إلى أن المريضة أجرت جميع العمليات اللازمة، وستعود للحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي تدريجيًّا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة