بتقنية الـ3d.. سعودية تعود لحياتها في الهند بعد 6 سنوات طريحة الفراش

حادث قادها لـ6 كسور مؤثرة في جسدها وظل الفشل يهزم تحدي العمليات

حصلت امرأة سعودية (37 عامًا) على فرصة جديدة للحياة، بعد إجراء عمليات جراحية من قِبَل أطباء خبراء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مستشفى بالهند.

وأشارت صحيفة "دا هانس إنديا" الهندية، إلى أن المريضة السعودية تعرضت لحادث سير قبل 6 سنوات، وأدى ذلك إلى تعرضها لستة كسور في جسدها، وأجرت العديد من العمليات الجراحية؛ إلا أنها لم تكن قادرة على العودة لحياتها بشكل طبيعي، وظلت طريحة الفراش سنوات عدة.

وتابع التقرير أنه أجريت للمريضة عمليات جراحية؛ حيث تم استبدال حوضها ووركها الأيسر، وتم إجراء جراحة في الكاحل الأيسر؛ لكن ظل التحدي يواجه الأطباء بسبب الأضرار الجسيمة في العظام في أجزاء من جسدها.

وأوضح الدكتور نارايان هولس، مدير قسم جراحة العظام وجراحة العظام والمفاصل في مستشفيات فورتيس، أنه تم إنشاء نموذج عظمي ثلاثي الأبعاد لتقييم الضرر، وتم إعادة بناء المنطقة المتضررة، بعد إجراء عمليات تجريبية على نموذج العظام لتقليل هامش الخطأ.

وقال "هولس": "لا تزال هذه التقنية جديدة في الهند ولا تستخدم إلا مرة أو مرتين في السنة، وإن العملية التي أجريت للمريضة السعودية كانت واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا بالنظر إلى أنها كانت الجراحة السابعة على نفس الورك، وكانت المريضة أيضًا تعاني من زيادة الوزن؛ مشيرًا إلى أن المريضة أجرت جميع العمليات اللازمة، وستعود للحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي تدريجيًّا.