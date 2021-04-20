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الولايات المتحدة تسجل نحو 61 ألف إصابة مؤكدة و694 وفاة بـ"كورونا"

نحو 564 ألفًا فارقوا الحياة حسب إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة و694 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,444,706 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 563,980 وفاة.

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الولايات المتحدة تسجل نحو 61 ألف إصابة مؤكدة و694 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة و694 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,444,706 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 563,980 وفاة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:14 AM

الولايات المتحدة تسجل نحو 61 ألف إصابة مؤكدة و694 وفاة بـ"كورونا"

نحو 564 ألفًا فارقوا الحياة حسب إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة و694 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,444,706 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 563,980 وفاة.

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