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"البيئة" تضبط  مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة رابغ

استخدموا شباك "الأشورة" المحظورة

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك باستخدام شباك الصيد المحظورة (الأشورة).

وقال: الأنظمة والتعليمات تنص على أنه حال ضُبطت شباك ممنوعة على قوارب الصيد يعاقب الصياد والعمالة، حسب نوع المخالفة.

وأضاف أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وشدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد فواز الحربي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

يذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، تلقى بلاغًا من قيادة حرس الحدود بالمحافظة، بشأن ضبط عدد من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، في نطاق مسؤوليات وحدة أمن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة لقطاع حرس الحدود بالمحافظة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام صيد الأسماك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تضبط  مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة رابغ
سبق

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك باستخدام شباك الصيد المحظورة (الأشورة).

وقال: الأنظمة والتعليمات تنص على أنه حال ضُبطت شباك ممنوعة على قوارب الصيد يعاقب الصياد والعمالة، حسب نوع المخالفة.

وأضاف أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وشدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد فواز الحربي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

يذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، تلقى بلاغًا من قيادة حرس الحدود بالمحافظة، بشأن ضبط عدد من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، في نطاق مسؤوليات وحدة أمن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة لقطاع حرس الحدود بالمحافظة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
05:27 PM

"البيئة" تضبط  مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة رابغ

استخدموا شباك "الأشورة" المحظورة

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عبدالله الراجحي - رابغ
0
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أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك باستخدام شباك الصيد المحظورة (الأشورة).

وقال: الأنظمة والتعليمات تنص على أنه حال ضُبطت شباك ممنوعة على قوارب الصيد يعاقب الصياد والعمالة، حسب نوع المخالفة.

وأضاف أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وشدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد فواز الحربي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

يذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، تلقى بلاغًا من قيادة حرس الحدود بالمحافظة، بشأن ضبط عدد من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، في نطاق مسؤوليات وحدة أمن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة لقطاع حرس الحدود بالمحافظة.

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