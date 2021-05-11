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تكالب عسكري على المنصب.. إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

يستمر التسجيل 5 أيام

فتحت إيران رسمياً، اليوم الثلاثاء، باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل؛ لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام.

وبدأ تسجيل المرشحين ابتداءً من الثامنة صباحاً (03:30 ت غ) في وزارة الداخلية، وذلك في إجراء يستمر خمسة أيام، وفقاً لـ"فرانس 24".

وترفع الأسماء المسجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً، ومن المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو (أيار)، ليلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً.

وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية، وحضر عدد من هؤلاء من اليوم الأول.

وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013-2017)، ويعد "دهقان" مستشاراً للمرشد علي خامنئي.

ويقترب "روحاني" من إتمام ولايته الثانية المتتالية في رئاسة الجمهورية، ولا يحق له بالتالي دستورياً الترشح لولاية ثالثة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تكالب عسكري على المنصب.. إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
سبق

فتحت إيران رسمياً، اليوم الثلاثاء، باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل؛ لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام.

وبدأ تسجيل المرشحين ابتداءً من الثامنة صباحاً (03:30 ت غ) في وزارة الداخلية، وذلك في إجراء يستمر خمسة أيام، وفقاً لـ"فرانس 24".

وترفع الأسماء المسجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً، ومن المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو (أيار)، ليلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً.

وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية، وحضر عدد من هؤلاء من اليوم الأول.

وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013-2017)، ويعد "دهقان" مستشاراً للمرشد علي خامنئي.

ويقترب "روحاني" من إتمام ولايته الثانية المتتالية في رئاسة الجمهورية، ولا يحق له بالتالي دستورياً الترشح لولاية ثالثة.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
05:08 PM

تكالب عسكري على المنصب.. إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

يستمر التسجيل 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت إيران رسمياً، اليوم الثلاثاء، باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل؛ لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام.

وبدأ تسجيل المرشحين ابتداءً من الثامنة صباحاً (03:30 ت غ) في وزارة الداخلية، وذلك في إجراء يستمر خمسة أيام، وفقاً لـ"فرانس 24".

وترفع الأسماء المسجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً، ومن المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو (أيار)، ليلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً.

وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية، وحضر عدد من هؤلاء من اليوم الأول.

وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013-2017)، ويعد "دهقان" مستشاراً للمرشد علي خامنئي.

ويقترب "روحاني" من إتمام ولايته الثانية المتتالية في رئاسة الجمهورية، ولا يحق له بالتالي دستورياً الترشح لولاية ثالثة.

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