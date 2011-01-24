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مناورة تجهز الهلال لملاقاة الفيصلي .. والبليهي والطريس يواصلان التأهيل

تلقى نادي الهلال ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الفيصلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تمثلت بغياب الثنائي علي آل بليهي وفواز الطريس عن المباراة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل أن اللاعبين أجريا مرانًا لياقيًا بالجري وأجريا تدريبات متنوعة بالكرة.

ويعاني بليهي بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المباريات منذ الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، حيث غاب عن الفريق في 6 مباريات، بينما فواز الطريس كان قد تعرض لإصابة عضلية منذ نحو أسبوعين.

ميدانيًا أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي" مساء يوم بعد غدٍ الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق خلالها الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التـي يود انتهاجها في اللقاء، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزءٍ من الملعب.

الهلال الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مناورة تجهز الهلال لملاقاة الفيصلي .. والبليهي والطريس يواصلان التأهيل
سبق

تلقى نادي الهلال ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الفيصلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تمثلت بغياب الثنائي علي آل بليهي وفواز الطريس عن المباراة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل أن اللاعبين أجريا مرانًا لياقيًا بالجري وأجريا تدريبات متنوعة بالكرة.

ويعاني بليهي بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المباريات منذ الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، حيث غاب عن الفريق في 6 مباريات، بينما فواز الطريس كان قد تعرض لإصابة عضلية منذ نحو أسبوعين.

ميدانيًا أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي" مساء يوم بعد غدٍ الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق خلالها الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التـي يود انتهاجها في اللقاء، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزءٍ من الملعب.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
09:44 PM

مناورة تجهز الهلال لملاقاة الفيصلي .. والبليهي والطريس يواصلان التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى نادي الهلال ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الفيصلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تمثلت بغياب الثنائي علي آل بليهي وفواز الطريس عن المباراة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل أن اللاعبين أجريا مرانًا لياقيًا بالجري وأجريا تدريبات متنوعة بالكرة.

ويعاني بليهي بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المباريات منذ الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، حيث غاب عن الفريق في 6 مباريات، بينما فواز الطريس كان قد تعرض لإصابة عضلية منذ نحو أسبوعين.

ميدانيًا أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي" مساء يوم بعد غدٍ الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق خلالها الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التـي يود انتهاجها في اللقاء، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزءٍ من الملعب.

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