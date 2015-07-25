النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش الباكستاني يتولى مهمة حراسة الحدود مع أفغانستان لمنع عبور المسلحين

سحب قوات الشرطة والعناصر غير النظامية من الخطوط الأمامية

أرسلت باكستان قوات عسكرية إلى حدودها مع أفغانستان، اليوم (السبت)؛ لمنع أي عبور لها من قِبَل مسلحين أو عسكريين أفغان؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وأوضحت وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، أن سلطات البلاد سحبت شرطة الحدود وعناصر أخرى غير نظامية من مواقع الخطوط الأمامية على طول الحدود مع أفغانستان، وبدأ الجيش الباكستاني في إدارة تلك المواقع؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف "أحمد" أن قوات الجيش النظامي تحرس الحدود بدلًا من القوات شبه العسكرية، وأن القرار اتخذ في إطار التجاوب مع الوضع المضطرب في الجانب الأفغاني من الحدود.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش الباكستاني يتولى مهمة حراسة الحدود مع أفغانستان لمنع عبور المسلحين
سبق

أرسلت باكستان قوات عسكرية إلى حدودها مع أفغانستان، اليوم (السبت)؛ لمنع أي عبور لها من قِبَل مسلحين أو عسكريين أفغان؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وأوضحت وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، أن سلطات البلاد سحبت شرطة الحدود وعناصر أخرى غير نظامية من مواقع الخطوط الأمامية على طول الحدود مع أفغانستان، وبدأ الجيش الباكستاني في إدارة تلك المواقع؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف "أحمد" أن قوات الجيش النظامي تحرس الحدود بدلًا من القوات شبه العسكرية، وأن القرار اتخذ في إطار التجاوب مع الوضع المضطرب في الجانب الأفغاني من الحدود.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
06:37 PM

الجيش الباكستاني يتولى مهمة حراسة الحدود مع أفغانستان لمنع عبور المسلحين

سحب قوات الشرطة والعناصر غير النظامية من الخطوط الأمامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,333

أرسلت باكستان قوات عسكرية إلى حدودها مع أفغانستان، اليوم (السبت)؛ لمنع أي عبور لها من قِبَل مسلحين أو عسكريين أفغان؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وأوضحت وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، أن سلطات البلاد سحبت شرطة الحدود وعناصر أخرى غير نظامية من مواقع الخطوط الأمامية على طول الحدود مع أفغانستان، وبدأ الجيش الباكستاني في إدارة تلك المواقع؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف "أحمد" أن قوات الجيش النظامي تحرس الحدود بدلًا من القوات شبه العسكرية، وأن القرار اتخذ في إطار التجاوب مع الوضع المضطرب في الجانب الأفغاني من الحدود.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,958

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة