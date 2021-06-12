النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مضر يفوز على نظيره كازرون الإيراني .. والوحدة يخسر من أمام الكويت الكويتي

وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 لكرة اليد

افتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ 21 من الشهر ذاته، وينظمها نادي الوحدة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله في جدة.

وحضر حفل الافتتاح الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة العربية الأولمبية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وعدد من الشخصيات الرياضية ومنسوبي الفرق المشاركة.

وألقى وزير الرياضة، كلمة رحّب خلالها بالفرق المشاركة بهذه البطولة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم مستوى فني مميز يليق بهذا الحدث القاري الكبير، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الآسيوي المهم، ما هو إلا امتداد لاستضافتها العديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من القيادة الرشيدة، الذي بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت المملكة مركزًا عالميًّا مهمًّا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.

وكان ممثل المملكة فريق مضر حقق الفوز في أول مبارياته على كازرون الإيراني بنتيجة (30- 27) ، فيما خسر الوحدة من أمام الكويت الكويتي (27-28).

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مضر يفوز على نظيره كازرون الإيراني .. والوحدة يخسر من أمام الكويت الكويتي
سبق

افتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ 21 من الشهر ذاته، وينظمها نادي الوحدة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله في جدة.

وحضر حفل الافتتاح الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة العربية الأولمبية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وعدد من الشخصيات الرياضية ومنسوبي الفرق المشاركة.

وألقى وزير الرياضة، كلمة رحّب خلالها بالفرق المشاركة بهذه البطولة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم مستوى فني مميز يليق بهذا الحدث القاري الكبير، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الآسيوي المهم، ما هو إلا امتداد لاستضافتها العديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من القيادة الرشيدة، الذي بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت المملكة مركزًا عالميًّا مهمًّا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.

وكان ممثل المملكة فريق مضر حقق الفوز في أول مبارياته على كازرون الإيراني بنتيجة (30- 27) ، فيما خسر الوحدة من أمام الكويت الكويتي (27-28).

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
09:27 PM

مضر يفوز على نظيره كازرون الإيراني .. والوحدة يخسر من أمام الكويت الكويتي

وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 لكرة اليد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
2,383

افتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ 21 من الشهر ذاته، وينظمها نادي الوحدة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله في جدة.

وحضر حفل الافتتاح الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة العربية الأولمبية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وعدد من الشخصيات الرياضية ومنسوبي الفرق المشاركة.

وألقى وزير الرياضة، كلمة رحّب خلالها بالفرق المشاركة بهذه البطولة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم مستوى فني مميز يليق بهذا الحدث القاري الكبير، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الآسيوي المهم، ما هو إلا امتداد لاستضافتها العديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من القيادة الرشيدة، الذي بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت المملكة مركزًا عالميًّا مهمًّا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.

وكان ممثل المملكة فريق مضر حقق الفوز في أول مبارياته على كازرون الإيراني بنتيجة (30- 27) ، فيما خسر الوحدة من أمام الكويت الكويتي (27-28).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,719

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة