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شراكة بين "جامعة المؤسس" ووقف الوالدين وبر جدة لدعم الطلاب المحتاجين

لتوزيع 200 جهاز آيباد في المرحلة الأولى من الاتفاقية ضمن مبادرة "كلنا معك"

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اتفاقية شراكة مجتمعية مع وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة، تهدف إلى دعم الطلبة المحتاجين؛ حيث ستوفر الاتفاقية 200 جهاز آيباد في المرحلة الأولى من الشراكة.

مثّل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني؛ فيما مثّل وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بالجمعية محمد سعيد أبو ملحة، بحضور وكلاء ومديري الإدارات في عمادة شؤون الطلاب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومدير الجمعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن جامعة الملك عبدالعزيز وبتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي تسعى إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها الطالب والطالبة، ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير أجهزة آيباد، وهو استمرار للدعم الذي يحظى به الطلبة بالجامعة، وقدم شكره الجزيل لوقف الوالدين والمساهمة في تقديم الدعم للطلبة المحتاجين.

وأشار "القحطاني" إلى أن الجامعة أطلقت مع بداية جائحة كورونا في الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، مبادرة بعنوان "كلنا معك"؛ لدعم طلبة الجامعة الذين تَعثّر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بُعد، من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 540 طالبًا وطالبة.

من جانبه، أكد مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بجمعية البر محمد سعيد أبو ملحة، أن جمعية البر بجدة ووقف الوالدين؛ تسعى إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الخدمات، عبر العمل الخيري المستدام على المستوى المحلي والعالمي.

جامعة الملك عبدالعزيز

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شراكة بين "جامعة المؤسس" ووقف الوالدين وبر جدة لدعم الطلاب المحتاجين
سبق

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اتفاقية شراكة مجتمعية مع وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة، تهدف إلى دعم الطلبة المحتاجين؛ حيث ستوفر الاتفاقية 200 جهاز آيباد في المرحلة الأولى من الشراكة.

مثّل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني؛ فيما مثّل وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بالجمعية محمد سعيد أبو ملحة، بحضور وكلاء ومديري الإدارات في عمادة شؤون الطلاب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومدير الجمعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن جامعة الملك عبدالعزيز وبتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي تسعى إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها الطالب والطالبة، ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير أجهزة آيباد، وهو استمرار للدعم الذي يحظى به الطلبة بالجامعة، وقدم شكره الجزيل لوقف الوالدين والمساهمة في تقديم الدعم للطلبة المحتاجين.

وأشار "القحطاني" إلى أن الجامعة أطلقت مع بداية جائحة كورونا في الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، مبادرة بعنوان "كلنا معك"؛ لدعم طلبة الجامعة الذين تَعثّر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بُعد، من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 540 طالبًا وطالبة.

من جانبه، أكد مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بجمعية البر محمد سعيد أبو ملحة، أن جمعية البر بجدة ووقف الوالدين؛ تسعى إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الخدمات، عبر العمل الخيري المستدام على المستوى المحلي والعالمي.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
01:32 PM

شراكة بين "جامعة المؤسس" ووقف الوالدين وبر جدة لدعم الطلاب المحتاجين

لتوزيع 200 جهاز آيباد في المرحلة الأولى من الاتفاقية ضمن مبادرة "كلنا معك"

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عبدالله الراجحي - جدة
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أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اتفاقية شراكة مجتمعية مع وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة، تهدف إلى دعم الطلبة المحتاجين؛ حيث ستوفر الاتفاقية 200 جهاز آيباد في المرحلة الأولى من الشراكة.

مثّل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني؛ فيما مثّل وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بالجمعية محمد سعيد أبو ملحة، بحضور وكلاء ومديري الإدارات في عمادة شؤون الطلاب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومدير الجمعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن جامعة الملك عبدالعزيز وبتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي تسعى إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها الطالب والطالبة، ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير أجهزة آيباد، وهو استمرار للدعم الذي يحظى به الطلبة بالجامعة، وقدم شكره الجزيل لوقف الوالدين والمساهمة في تقديم الدعم للطلبة المحتاجين.

وأشار "القحطاني" إلى أن الجامعة أطلقت مع بداية جائحة كورونا في الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، مبادرة بعنوان "كلنا معك"؛ لدعم طلبة الجامعة الذين تَعثّر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بُعد، من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 540 طالبًا وطالبة.

من جانبه، أكد مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بجمعية البر محمد سعيد أبو ملحة، أن جمعية البر بجدة ووقف الوالدين؛ تسعى إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الخدمات، عبر العمل الخيري المستدام على المستوى المحلي والعالمي.

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