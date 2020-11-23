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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع إصابات "كورونا" في غزة.. وتحذير من وضع كارثي

"الجدبة" أرجع سبب التفشي لحفلات الزواج

حذر أطباء ووزراء صحة سابقون في قطاع غزة اليوم (الاثنين)، من الوضع الكارثي جراء الازدياد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية العودة إلى الإغلاق في الضفة الغربية لاحتواء الجائحة.

وأفاد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة أحمد الجدبة، بأن الوضع كارثي، والفيروس يتفشى والوعي قليل عند الناس والإمكانات شحيحة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن السبب في ازدياد أعداد الإصابات هو إقامة حفلات الزفاف في المنازل واختلاط الناس في الأسواق.

ولفت إلى أن عدد الإصابات كبير، والوضع خارج عن السيطرة.

وسجل في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، 1485 إصابة وتسع وفيات.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات "كورونا" في غزة.. وتحذير من وضع كارثي
سبق

حذر أطباء ووزراء صحة سابقون في قطاع غزة اليوم (الاثنين)، من الوضع الكارثي جراء الازدياد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية العودة إلى الإغلاق في الضفة الغربية لاحتواء الجائحة.

وأفاد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة أحمد الجدبة، بأن الوضع كارثي، والفيروس يتفشى والوعي قليل عند الناس والإمكانات شحيحة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن السبب في ازدياد أعداد الإصابات هو إقامة حفلات الزفاف في المنازل واختلاط الناس في الأسواق.

ولفت إلى أن عدد الإصابات كبير، والوضع خارج عن السيطرة.

وسجل في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، 1485 إصابة وتسع وفيات.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:12 PM

ارتفاع إصابات "كورونا" في غزة.. وتحذير من وضع كارثي

"الجدبة" أرجع سبب التفشي لحفلات الزواج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر أطباء ووزراء صحة سابقون في قطاع غزة اليوم (الاثنين)، من الوضع الكارثي جراء الازدياد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية العودة إلى الإغلاق في الضفة الغربية لاحتواء الجائحة.

وأفاد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة أحمد الجدبة، بأن الوضع كارثي، والفيروس يتفشى والوعي قليل عند الناس والإمكانات شحيحة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن السبب في ازدياد أعداد الإصابات هو إقامة حفلات الزفاف في المنازل واختلاط الناس في الأسواق.

ولفت إلى أن عدد الإصابات كبير، والوضع خارج عن السيطرة.

وسجل في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، 1485 إصابة وتسع وفيات.

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