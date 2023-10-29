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إجمالي صفقات مزاد نادي الصقور السعودي الثاني تتجاوز الـ6 ملايين ريال

بيعت في الليلة الـ21 خمسة صقور بـ250 ألف ريال

تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل، اليوم الخميس، حاجز الستة ملايين ريال، إذ بيعت في الليلة الـ21 خمسة صقور بمبلغ 250 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6 ملايين و214 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين قرناس طرح الحنو للطاروح نايف عبدالله القحطاني، وتم بيعه بمبلغ 22 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني والذي حمل مواصفات مميزة وهو شاهين فرخ طرح رابغ للطاروحين يوسف عبدالله الفضلي ومحمد عبدالله الفضلي وشهدت المنافسة عليه حماسًا كبيرًا، حيث بدأت بمبلغ 30 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الخفجي للطاروح مبارك الدوسري بمبلغ 52 ألف ريال.

واستمرت الإثارة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح نواف الهديب وخالد الهديب وعبدالله الحربي وبندر الحربي وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال، وجاء الختام مع الصقر الخامس شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح محمد سرحان المحوري وتم بيعه بمبلغ 41 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر له شهادة تصدير، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجمالي صفقات مزاد نادي الصقور السعودي الثاني تتجاوز الـ6 ملايين ريال
سبق

تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل، اليوم الخميس، حاجز الستة ملايين ريال، إذ بيعت في الليلة الـ21 خمسة صقور بمبلغ 250 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6 ملايين و214 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين قرناس طرح الحنو للطاروح نايف عبدالله القحطاني، وتم بيعه بمبلغ 22 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني والذي حمل مواصفات مميزة وهو شاهين فرخ طرح رابغ للطاروحين يوسف عبدالله الفضلي ومحمد عبدالله الفضلي وشهدت المنافسة عليه حماسًا كبيرًا، حيث بدأت بمبلغ 30 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الخفجي للطاروح مبارك الدوسري بمبلغ 52 ألف ريال.

واستمرت الإثارة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح نواف الهديب وخالد الهديب وعبدالله الحربي وبندر الحربي وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال، وجاء الختام مع الصقر الخامس شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح محمد سرحان المحوري وتم بيعه بمبلغ 41 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر له شهادة تصدير، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
12:00 AM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
12:56 AM

إجمالي صفقات مزاد نادي الصقور السعودي الثاني تتجاوز الـ6 ملايين ريال

بيعت في الليلة الـ21 خمسة صقور بـ250 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل، اليوم الخميس، حاجز الستة ملايين ريال، إذ بيعت في الليلة الـ21 خمسة صقور بمبلغ 250 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6 ملايين و214 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين قرناس طرح الحنو للطاروح نايف عبدالله القحطاني، وتم بيعه بمبلغ 22 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني والذي حمل مواصفات مميزة وهو شاهين فرخ طرح رابغ للطاروحين يوسف عبدالله الفضلي ومحمد عبدالله الفضلي وشهدت المنافسة عليه حماسًا كبيرًا، حيث بدأت بمبلغ 30 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الخفجي للطاروح مبارك الدوسري بمبلغ 52 ألف ريال.

واستمرت الإثارة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح نواف الهديب وخالد الهديب وعبدالله الحربي وبندر الحربي وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال، وجاء الختام مع الصقر الخامس شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح محمد سرحان المحوري وتم بيعه بمبلغ 41 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر له شهادة تصدير، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

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