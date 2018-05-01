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اختبارات نهاية العام بالرياض.. تبدأ الـ7 للمدارس النهارية والـ4 للمسائية

إدارة التعليم بالمنطقة تُصدر تعميماً بـ"التعليمات المنظمة واللوائح التقويمية"

أعلنت الإدارة العامة التعليم بمنطقة الرياض، عن التعليمات المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية؛ من خلال تعميم وجّهته إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية؛ حيث تَضَمّن عدداً من التعليمات المنظمة للاختبارات؛ وذلك بمناسبة قرب موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1438/ 1439هـ.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: اختبارات الفصل الثاني لهذا العام؛ ستبدأ يوم الأحد 20/ 8/ 1439هـ الموافق 6/ 5/ 2018م في تمام الساعة السابعة صباحاً للمدارس النهارية، والساعة الرابعة عصراً في المدارس الليلية، ونؤكد أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد المنظمة للاختبارات.

من جهته، قال مدير إدارة الاختبارات والقبول بـ"تعليم الرياض" أيمن الركبان: يجب العمل بما ورد في اللوائح التقويمية ودليل أنظمة وتعليمات الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية، وتطبيق آلية الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات والأعمال التحضيرية للاختبارات، أضاف "الركبان": يتم تشكيل لجان للإشراف؛ وفقاً للدليل التنظيمي، مع ضرورة الانتهاء من إدخال درجات نهاية الفصل بما فيها التقويم المستمر، والاختبارات الشفهية والعملية قبل نهاية دوام يوم الخميس 17/ 8/ 1439هـ.

وأردف: ينبغي الالتزام بإعداد جدول الاختبارات وفق المعايير الواردة في آلية الاختبارات؛ ومنها: ألا يحتوي جدول الاختبارات على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، ولا يحتوي على أكثر من مادة في اليوم الواحد لطلاب معاهد التربية الخاصة وبرامجها.

وبخصوص سير الاختبارات؛ قالت مدير الاختبارات والقبول للبنات "هدى الدوسري": لا يجوز إعادة الاختبار لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، مع تطبيق ما ورد في المادة الثامنة من اللائحة المتعلقة بالاختبارات البديلة للطلبة الغائبين بأعذار مقبولة التي تقع ضمن صلاحيات قائد المدرسة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأضافت: يمكن تقديم اختبارات الطلاب المتعثرين في المرحلة الثانوية "النظام الفصلي" الذين تصل مواد تعثرهم لأكثر من عشر مواد في الدور الثاني للفصل الثاني من هذا العام إلى تاريخ 1 من رمضان 1439هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختبارات نهاية العام بالرياض.. تبدأ الـ7 للمدارس النهارية والـ4 للمسائية
سبق

أعلنت الإدارة العامة التعليم بمنطقة الرياض، عن التعليمات المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية؛ من خلال تعميم وجّهته إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية؛ حيث تَضَمّن عدداً من التعليمات المنظمة للاختبارات؛ وذلك بمناسبة قرب موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1438/ 1439هـ.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: اختبارات الفصل الثاني لهذا العام؛ ستبدأ يوم الأحد 20/ 8/ 1439هـ الموافق 6/ 5/ 2018م في تمام الساعة السابعة صباحاً للمدارس النهارية، والساعة الرابعة عصراً في المدارس الليلية، ونؤكد أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد المنظمة للاختبارات.

من جهته، قال مدير إدارة الاختبارات والقبول بـ"تعليم الرياض" أيمن الركبان: يجب العمل بما ورد في اللوائح التقويمية ودليل أنظمة وتعليمات الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية، وتطبيق آلية الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات والأعمال التحضيرية للاختبارات، أضاف "الركبان": يتم تشكيل لجان للإشراف؛ وفقاً للدليل التنظيمي، مع ضرورة الانتهاء من إدخال درجات نهاية الفصل بما فيها التقويم المستمر، والاختبارات الشفهية والعملية قبل نهاية دوام يوم الخميس 17/ 8/ 1439هـ.

وأردف: ينبغي الالتزام بإعداد جدول الاختبارات وفق المعايير الواردة في آلية الاختبارات؛ ومنها: ألا يحتوي جدول الاختبارات على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، ولا يحتوي على أكثر من مادة في اليوم الواحد لطلاب معاهد التربية الخاصة وبرامجها.

وبخصوص سير الاختبارات؛ قالت مدير الاختبارات والقبول للبنات "هدى الدوسري": لا يجوز إعادة الاختبار لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، مع تطبيق ما ورد في المادة الثامنة من اللائحة المتعلقة بالاختبارات البديلة للطلبة الغائبين بأعذار مقبولة التي تقع ضمن صلاحيات قائد المدرسة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأضافت: يمكن تقديم اختبارات الطلاب المتعثرين في المرحلة الثانوية "النظام الفصلي" الذين تصل مواد تعثرهم لأكثر من عشر مواد في الدور الثاني للفصل الثاني من هذا العام إلى تاريخ 1 من رمضان 1439هـ.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:27 PM

اختبارات نهاية العام بالرياض.. تبدأ الـ7 للمدارس النهارية والـ4 للمسائية

إدارة التعليم بالمنطقة تُصدر تعميماً بـ"التعليمات المنظمة واللوائح التقويمية"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة التعليم بمنطقة الرياض، عن التعليمات المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية؛ من خلال تعميم وجّهته إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية؛ حيث تَضَمّن عدداً من التعليمات المنظمة للاختبارات؛ وذلك بمناسبة قرب موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1438/ 1439هـ.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: اختبارات الفصل الثاني لهذا العام؛ ستبدأ يوم الأحد 20/ 8/ 1439هـ الموافق 6/ 5/ 2018م في تمام الساعة السابعة صباحاً للمدارس النهارية، والساعة الرابعة عصراً في المدارس الليلية، ونؤكد أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد المنظمة للاختبارات.

من جهته، قال مدير إدارة الاختبارات والقبول بـ"تعليم الرياض" أيمن الركبان: يجب العمل بما ورد في اللوائح التقويمية ودليل أنظمة وتعليمات الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية، وتطبيق آلية الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات والأعمال التحضيرية للاختبارات، أضاف "الركبان": يتم تشكيل لجان للإشراف؛ وفقاً للدليل التنظيمي، مع ضرورة الانتهاء من إدخال درجات نهاية الفصل بما فيها التقويم المستمر، والاختبارات الشفهية والعملية قبل نهاية دوام يوم الخميس 17/ 8/ 1439هـ.

وأردف: ينبغي الالتزام بإعداد جدول الاختبارات وفق المعايير الواردة في آلية الاختبارات؛ ومنها: ألا يحتوي جدول الاختبارات على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، ولا يحتوي على أكثر من مادة في اليوم الواحد لطلاب معاهد التربية الخاصة وبرامجها.

وبخصوص سير الاختبارات؛ قالت مدير الاختبارات والقبول للبنات "هدى الدوسري": لا يجوز إعادة الاختبار لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، مع تطبيق ما ورد في المادة الثامنة من اللائحة المتعلقة بالاختبارات البديلة للطلبة الغائبين بأعذار مقبولة التي تقع ضمن صلاحيات قائد المدرسة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأضافت: يمكن تقديم اختبارات الطلاب المتعثرين في المرحلة الثانوية "النظام الفصلي" الذين تصل مواد تعثرهم لأكثر من عشر مواد في الدور الثاني للفصل الثاني من هذا العام إلى تاريخ 1 من رمضان 1439هـ.

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