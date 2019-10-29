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بعدما خفضته عمان للثالثة.. "الأرصاد": "كيار" لا يزال بالدرجة الرابعة ونراقب

دعت الجميعَ إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وإنذارات "الإنذار المبكر" الصادرة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن آخر المستجدات للحالة المدارية "كيار" في بحر العرب، تشير إلى استمرار تصنيفها "إعصار مداري من الدرجة الرابعة" وموقعه عند خط عرض 19.2 درجة شمالًا، وخط طول 63.4 درجة شرقًا.

وقالت "الأرصاد": "تُقَدّر سرعة الرياح حول مركزه بـ"120- 150" عقدة "220- 230" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة".

وأضافت: "يُتوقع أن ينخفض تصنيفه إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة" خلال آل 24 ساعة القادمة، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج".

وأردفت "الهيئة": "التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثير هذه الحالة على أجواء المملكة، والهيئة مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث مستجدات، وعلى الجميع متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، تراجع تصنيف إعصار "كيار" إلى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، ويبعد مركزه عن "رأس مدركة" حوالى ٦٠٠كم، وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة؛ ليبدأ لاحقًا بالانحراف باتجاة الجنوب الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، قد نشرت خريطة توضّح المسار الذي يُتوقع أن يسلكه إعصار "كيار" المتواجد حاليًا في بحر العرب، وهو نحو الغرب والشمال الغربي، باتجاه سواحل سلطنة عمان خلال الـ48 ساعة القادمة؛ وذلك مع تراجع تدريجي في قوته؛ ليتحرك لاحقًا نحو الاتجاه الجنوب الغربي محاذيًا سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وسيبعد مركزه عن رأس مدركة 200كم، مع استبعاد عبور عين إعصار "كيار" لسواحل السلطنة.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، يُتوقع أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة لإعصار "كيار" اعتبارًا من مساء الثلاثاء؛ إذ يُتوقع تدفق سحب رعدية نحو المنطقة تعمل على تساقط الأمطار، وتترافق بنشاط لافت للرياح.

إعصار كيار كيار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعدما خفضته عمان للثالثة.. "الأرصاد": "كيار" لا يزال بالدرجة الرابعة ونراقب
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن آخر المستجدات للحالة المدارية "كيار" في بحر العرب، تشير إلى استمرار تصنيفها "إعصار مداري من الدرجة الرابعة" وموقعه عند خط عرض 19.2 درجة شمالًا، وخط طول 63.4 درجة شرقًا.

وقالت "الأرصاد": "تُقَدّر سرعة الرياح حول مركزه بـ"120- 150" عقدة "220- 230" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة".

وأضافت: "يُتوقع أن ينخفض تصنيفه إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة" خلال آل 24 ساعة القادمة، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج".

وأردفت "الهيئة": "التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثير هذه الحالة على أجواء المملكة، والهيئة مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث مستجدات، وعلى الجميع متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، تراجع تصنيف إعصار "كيار" إلى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، ويبعد مركزه عن "رأس مدركة" حوالى ٦٠٠كم، وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة؛ ليبدأ لاحقًا بالانحراف باتجاة الجنوب الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، قد نشرت خريطة توضّح المسار الذي يُتوقع أن يسلكه إعصار "كيار" المتواجد حاليًا في بحر العرب، وهو نحو الغرب والشمال الغربي، باتجاه سواحل سلطنة عمان خلال الـ48 ساعة القادمة؛ وذلك مع تراجع تدريجي في قوته؛ ليتحرك لاحقًا نحو الاتجاه الجنوب الغربي محاذيًا سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وسيبعد مركزه عن رأس مدركة 200كم، مع استبعاد عبور عين إعصار "كيار" لسواحل السلطنة.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، يُتوقع أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة لإعصار "كيار" اعتبارًا من مساء الثلاثاء؛ إذ يُتوقع تدفق سحب رعدية نحو المنطقة تعمل على تساقط الأمطار، وتترافق بنشاط لافت للرياح.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
01:39 PM

بعدما خفضته عمان للثالثة.. "الأرصاد": "كيار" لا يزال بالدرجة الرابعة ونراقب

دعت الجميعَ إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وإنذارات "الإنذار المبكر" الصادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن آخر المستجدات للحالة المدارية "كيار" في بحر العرب، تشير إلى استمرار تصنيفها "إعصار مداري من الدرجة الرابعة" وموقعه عند خط عرض 19.2 درجة شمالًا، وخط طول 63.4 درجة شرقًا.

وقالت "الأرصاد": "تُقَدّر سرعة الرياح حول مركزه بـ"120- 150" عقدة "220- 230" كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة".

وأضافت: "يُتوقع أن ينخفض تصنيفه إلى "إعصار مداري من الدرجة الثالثة" خلال آل 24 ساعة القادمة، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج".

وأردفت "الهيئة": "التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثير هذه الحالة على أجواء المملكة، والهيئة مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث مستجدات، وعلى الجميع متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، تراجع تصنيف إعصار "كيار" إلى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، ويبعد مركزه عن "رأس مدركة" حوالى ٦٠٠كم، وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة؛ ليبدأ لاحقًا بالانحراف باتجاة الجنوب الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، قد نشرت خريطة توضّح المسار الذي يُتوقع أن يسلكه إعصار "كيار" المتواجد حاليًا في بحر العرب، وهو نحو الغرب والشمال الغربي، باتجاه سواحل سلطنة عمان خلال الـ48 ساعة القادمة؛ وذلك مع تراجع تدريجي في قوته؛ ليتحرك لاحقًا نحو الاتجاه الجنوب الغربي محاذيًا سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وسيبعد مركزه عن رأس مدركة 200كم، مع استبعاد عبور عين إعصار "كيار" لسواحل السلطنة.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، يُتوقع أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة لإعصار "كيار" اعتبارًا من مساء الثلاثاء؛ إذ يُتوقع تدفق سحب رعدية نحو المنطقة تعمل على تساقط الأمطار، وتترافق بنشاط لافت للرياح.

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