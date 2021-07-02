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افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أفلام السعودية بالظهران

بحضور عدد من النجوم المحليين والخليجيين والعالميين

انطلقت أمس فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، بحضور عدد من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

ويأتي المهرجان -الذي سيستمر 7 أيام في مواقع متعددة بمركز "إثراء"، ليعرض روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام السعودية والخليجية؛ وذلك تعزيزًا للترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

وأوضح مدير البرامج بمركز إثراء الدكتور أشرف بافقيه، أنّ مهرجان هذا العام يهدف في دورته السابعة إلى تحفيز شغف السينمائيين المدعوم بانفتاح على التجارب الفنية المختلفة التي من شأنها أن تتيح لصناع الأفلام السعوديين الانطلاقة نحو العالمية.

من جانبه أكد مدير المهرجان أحمد الملا أن المهرجان يجمع حضوريًّا عشاق الأفلام وصُنّاع السينما في مكان واحد على أرض الواقع وفي مسار متوازٍ لمدة سبعة أيام متواصلة، ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19"، بعد أن أطلق في دورته السابقة برامجه افتراضيًّا، مشيراً إلى أن اختيار عنوان المهرجان "سينما الصحراء" لهذه الدورة يتماهى مع ما تشهده المملكة من نهضة حضارية طموحة وعميقة، أخذت في حُسبانها الأصالة والإرث، منطلقًا بشموخ نحو المستقبل.

وعلى هامش حفل الافتتاح كرّمت إدارة المهرجان كلًّا من الكاتب السينمائي مأمون حسن، والمخرج المنتج البحريني بسام الذوادي، فيما أعلن رئيس لجنة تحكيم السيناريو سعد الدوسري جوائز مسابقة "النص غير المنفذ" لمهرجان أفلام السعودية.

وسيعرض المهرجان 36 فيلمًا سعوديًّا ما بين أفلام مرشحة للنخلة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة وطويلة، تتيح للجمهور ملامسة القفزة الإبداعية التي وصل إليها صنّاع الأفلام في مدة وجيزة عبر حبكات متنوعة في موضوعاتها ومنعطفاتها وقوالبها التي تحمل الكثير من الثقافة والأصالة في طابعها، إضافةً إلى 21 فيلمًا خليجيًّا؛ لتعزيز الترابط الفكري والمعرفي، كما سيقدم 4 ورش تدريبية في المجال السينمائي ما بين القانون والتصوير والكتابة والإنتاج، و3 ندوات ثقافية مع خبراء في النقد السينمائي والأفلام المستقلة وسينما الصحراء، وسيتم نشر 6 كتب تشمل كتبًا مطبوعة ونسخًا رقمية ضمن مسار الإصدارات المعرفية لهذا العام، وستُعرض جميع البرامج عبر قناة المهرجان على اليوتيوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أفلام السعودية بالظهران
سبق

انطلقت أمس فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، بحضور عدد من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

ويأتي المهرجان -الذي سيستمر 7 أيام في مواقع متعددة بمركز "إثراء"، ليعرض روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام السعودية والخليجية؛ وذلك تعزيزًا للترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

وأوضح مدير البرامج بمركز إثراء الدكتور أشرف بافقيه، أنّ مهرجان هذا العام يهدف في دورته السابعة إلى تحفيز شغف السينمائيين المدعوم بانفتاح على التجارب الفنية المختلفة التي من شأنها أن تتيح لصناع الأفلام السعوديين الانطلاقة نحو العالمية.

من جانبه أكد مدير المهرجان أحمد الملا أن المهرجان يجمع حضوريًّا عشاق الأفلام وصُنّاع السينما في مكان واحد على أرض الواقع وفي مسار متوازٍ لمدة سبعة أيام متواصلة، ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19"، بعد أن أطلق في دورته السابقة برامجه افتراضيًّا، مشيراً إلى أن اختيار عنوان المهرجان "سينما الصحراء" لهذه الدورة يتماهى مع ما تشهده المملكة من نهضة حضارية طموحة وعميقة، أخذت في حُسبانها الأصالة والإرث، منطلقًا بشموخ نحو المستقبل.

وعلى هامش حفل الافتتاح كرّمت إدارة المهرجان كلًّا من الكاتب السينمائي مأمون حسن، والمخرج المنتج البحريني بسام الذوادي، فيما أعلن رئيس لجنة تحكيم السيناريو سعد الدوسري جوائز مسابقة "النص غير المنفذ" لمهرجان أفلام السعودية.

وسيعرض المهرجان 36 فيلمًا سعوديًّا ما بين أفلام مرشحة للنخلة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة وطويلة، تتيح للجمهور ملامسة القفزة الإبداعية التي وصل إليها صنّاع الأفلام في مدة وجيزة عبر حبكات متنوعة في موضوعاتها ومنعطفاتها وقوالبها التي تحمل الكثير من الثقافة والأصالة في طابعها، إضافةً إلى 21 فيلمًا خليجيًّا؛ لتعزيز الترابط الفكري والمعرفي، كما سيقدم 4 ورش تدريبية في المجال السينمائي ما بين القانون والتصوير والكتابة والإنتاج، و3 ندوات ثقافية مع خبراء في النقد السينمائي والأفلام المستقلة وسينما الصحراء، وسيتم نشر 6 كتب تشمل كتبًا مطبوعة ونسخًا رقمية ضمن مسار الإصدارات المعرفية لهذا العام، وستُعرض جميع البرامج عبر قناة المهرجان على اليوتيوب.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
07:39 PM

افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أفلام السعودية بالظهران

بحضور عدد من النجوم المحليين والخليجيين والعالميين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت أمس فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، بحضور عدد من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

ويأتي المهرجان -الذي سيستمر 7 أيام في مواقع متعددة بمركز "إثراء"، ليعرض روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام السعودية والخليجية؛ وذلك تعزيزًا للترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

وأوضح مدير البرامج بمركز إثراء الدكتور أشرف بافقيه، أنّ مهرجان هذا العام يهدف في دورته السابعة إلى تحفيز شغف السينمائيين المدعوم بانفتاح على التجارب الفنية المختلفة التي من شأنها أن تتيح لصناع الأفلام السعوديين الانطلاقة نحو العالمية.

من جانبه أكد مدير المهرجان أحمد الملا أن المهرجان يجمع حضوريًّا عشاق الأفلام وصُنّاع السينما في مكان واحد على أرض الواقع وفي مسار متوازٍ لمدة سبعة أيام متواصلة، ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19"، بعد أن أطلق في دورته السابقة برامجه افتراضيًّا، مشيراً إلى أن اختيار عنوان المهرجان "سينما الصحراء" لهذه الدورة يتماهى مع ما تشهده المملكة من نهضة حضارية طموحة وعميقة، أخذت في حُسبانها الأصالة والإرث، منطلقًا بشموخ نحو المستقبل.

وعلى هامش حفل الافتتاح كرّمت إدارة المهرجان كلًّا من الكاتب السينمائي مأمون حسن، والمخرج المنتج البحريني بسام الذوادي، فيما أعلن رئيس لجنة تحكيم السيناريو سعد الدوسري جوائز مسابقة "النص غير المنفذ" لمهرجان أفلام السعودية.

وسيعرض المهرجان 36 فيلمًا سعوديًّا ما بين أفلام مرشحة للنخلة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة وطويلة، تتيح للجمهور ملامسة القفزة الإبداعية التي وصل إليها صنّاع الأفلام في مدة وجيزة عبر حبكات متنوعة في موضوعاتها ومنعطفاتها وقوالبها التي تحمل الكثير من الثقافة والأصالة في طابعها، إضافةً إلى 21 فيلمًا خليجيًّا؛ لتعزيز الترابط الفكري والمعرفي، كما سيقدم 4 ورش تدريبية في المجال السينمائي ما بين القانون والتصوير والكتابة والإنتاج، و3 ندوات ثقافية مع خبراء في النقد السينمائي والأفلام المستقلة وسينما الصحراء، وسيتم نشر 6 كتب تشمل كتبًا مطبوعة ونسخًا رقمية ضمن مسار الإصدارات المعرفية لهذا العام، وستُعرض جميع البرامج عبر قناة المهرجان على اليوتيوب.

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