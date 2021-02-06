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طلاب الماجستير يستعرضون برامج تنمية الأفلاج المقدمة لمستفيدي الإسكان التنموي

استعرضوا نماذج من الخدمات التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية

زار عدد من طلاب الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لجنة تنمية الأفلاج لدراسة البرامج التي تقدمها اللجنة إلى مستفيدي الإسكان التنموي في ‫الأفلاج.

كان في استقبال الطلاب: رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، وعدد من منسوبي اللجنة، واستعرضوا نماذج من البرامج التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية والفعاليات التي نظمتها اللجنة لأهالي الإسكان.

وكانت لجنة الأفلاج قد افتتحت فرعًا لها بالإسكان التنموي بالمحافظة يقدم حزمة من البرامج والفعاليات والعديد من البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية على مدار العام.

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طلاب الماجستير يستعرضون برامج تنمية الأفلاج المقدمة لمستفيدي الإسكان التنموي
سبق

زار عدد من طلاب الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لجنة تنمية الأفلاج لدراسة البرامج التي تقدمها اللجنة إلى مستفيدي الإسكان التنموي في ‫الأفلاج.

كان في استقبال الطلاب: رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، وعدد من منسوبي اللجنة، واستعرضوا نماذج من البرامج التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية والفعاليات التي نظمتها اللجنة لأهالي الإسكان.

وكانت لجنة الأفلاج قد افتتحت فرعًا لها بالإسكان التنموي بالمحافظة يقدم حزمة من البرامج والفعاليات والعديد من البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية على مدار العام.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
11:42 AM

طلاب الماجستير يستعرضون برامج تنمية الأفلاج المقدمة لمستفيدي الإسكان التنموي

استعرضوا نماذج من الخدمات التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار عدد من طلاب الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لجنة تنمية الأفلاج لدراسة البرامج التي تقدمها اللجنة إلى مستفيدي الإسكان التنموي في ‫الأفلاج.

كان في استقبال الطلاب: رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، وعدد من منسوبي اللجنة، واستعرضوا نماذج من البرامج التي قدمتها على مدار الأعوام الماضية والفعاليات التي نظمتها اللجنة لأهالي الإسكان.

وكانت لجنة الأفلاج قد افتتحت فرعًا لها بالإسكان التنموي بالمحافظة يقدم حزمة من البرامج والفعاليات والعديد من البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية على مدار العام.

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