النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشهري" يوقع كتاب "الملهم في تطوير أفكار المعلم" بمعرض الرياض الدولي

بحضور مشاهير الإعلام الحديث بالإضافة إلى لقاء إذاعي

وقع المعلم علي عامر الشهري كتابه ( الملهم في تطوير أفكار المعلم ) والذي صدر عن دار "تكوين للنشر والتوزيع" يوم الثلاثاء، وذلك في منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 وذلك بحضور مشاهير الإعلام الحديث، بالإضافة إلى لقاء إذاعي مع إذاعة الرياض.

وقد أشرف على تغطية حفل التوقيع أيضًا موقع وملتقى المؤلفين والمؤلفات بقيادة الإعلامي بشار محمد.

يُذكر أن المعلم الشهري أحد الشخصيات البارزة بإدارة تعليم محايل عسير، حيث كان موفدًا للتدريس بدولة البحرين لمدة أربعة أعوام لمادة الفيزياء، بالإضافة إلى كونه أحد مدربي مركز الشاوي للتدريب والاستشارات، حيث أقام مجموعة من البرامج والدورات التدريبية على مدى الأعوام الماضية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشهري" يوقع كتاب "الملهم في تطوير أفكار المعلم" بمعرض الرياض الدولي
سبق

وقع المعلم علي عامر الشهري كتابه ( الملهم في تطوير أفكار المعلم ) والذي صدر عن دار "تكوين للنشر والتوزيع" يوم الثلاثاء، وذلك في منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 وذلك بحضور مشاهير الإعلام الحديث، بالإضافة إلى لقاء إذاعي مع إذاعة الرياض.

وقد أشرف على تغطية حفل التوقيع أيضًا موقع وملتقى المؤلفين والمؤلفات بقيادة الإعلامي بشار محمد.

يُذكر أن المعلم الشهري أحد الشخصيات البارزة بإدارة تعليم محايل عسير، حيث كان موفدًا للتدريس بدولة البحرين لمدة أربعة أعوام لمادة الفيزياء، بالإضافة إلى كونه أحد مدربي مركز الشاوي للتدريب والاستشارات، حيث أقام مجموعة من البرامج والدورات التدريبية على مدى الأعوام الماضية.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
12:47 AM

"الشهري" يوقع كتاب "الملهم في تطوير أفكار المعلم" بمعرض الرياض الدولي

بحضور مشاهير الإعلام الحديث بالإضافة إلى لقاء إذاعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
340

وقع المعلم علي عامر الشهري كتابه ( الملهم في تطوير أفكار المعلم ) والذي صدر عن دار "تكوين للنشر والتوزيع" يوم الثلاثاء، وذلك في منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 وذلك بحضور مشاهير الإعلام الحديث، بالإضافة إلى لقاء إذاعي مع إذاعة الرياض.

وقد أشرف على تغطية حفل التوقيع أيضًا موقع وملتقى المؤلفين والمؤلفات بقيادة الإعلامي بشار محمد.

يُذكر أن المعلم الشهري أحد الشخصيات البارزة بإدارة تعليم محايل عسير، حيث كان موفدًا للتدريس بدولة البحرين لمدة أربعة أعوام لمادة الفيزياء، بالإضافة إلى كونه أحد مدربي مركز الشاوي للتدريب والاستشارات، حيث أقام مجموعة من البرامج والدورات التدريبية على مدى الأعوام الماضية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,312
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,831
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,516

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة