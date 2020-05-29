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"موارد الرياض" تواصل حملات مشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

"السيالي": لن يكون هناك أي تهاون في معاقبة المخالفين

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين، العديد من الحملات والجولات التفتيشية المشتركة بالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية التي فرضتها الدولة -حفظها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

واستهدفت الحملات التي نُفّذت بمشاركة وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني والدفاع المدني والشرطة، المنشآت والأسواق التموينية ومستودعات بيع الكمامات والمعقمات والصيدليات، بالإضافة إلى المعامل والمصانع والمناطق العشوائية والمباني والمزارع؛ للتأكد من التزامها بالضوابط وخلوها من المخالفات.

كما استهدفت الجولات الميدانية التي نفّذتها المكاتب بمشاركة "لجنة متابعة مساكن العمال"، الكثير من مجمعات إسكان العمالة الوافدة في أحياء المنطقة؛ للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والصحية والتعليمات.

وأسفرت جميع تلك الحملات والزيارات عن ضبط مجموعة من المخالفات لنظام العمل والإقامة، إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض يوسف السيالي، أن الحملات المشتركة مستمرة بلا توقف إلى نهاية الأزمة الحالية كجزء من المسؤولية المنوطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة؛ للوقوف مع الدولة في التصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن، وللتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لسوق العمل؛ مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانوا شركات ومؤسسات أو أفراد.

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"موارد الرياض" تواصل حملات مشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
سبق

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين، العديد من الحملات والجولات التفتيشية المشتركة بالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية التي فرضتها الدولة -حفظها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

واستهدفت الحملات التي نُفّذت بمشاركة وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني والدفاع المدني والشرطة، المنشآت والأسواق التموينية ومستودعات بيع الكمامات والمعقمات والصيدليات، بالإضافة إلى المعامل والمصانع والمناطق العشوائية والمباني والمزارع؛ للتأكد من التزامها بالضوابط وخلوها من المخالفات.

كما استهدفت الجولات الميدانية التي نفّذتها المكاتب بمشاركة "لجنة متابعة مساكن العمال"، الكثير من مجمعات إسكان العمالة الوافدة في أحياء المنطقة؛ للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والصحية والتعليمات.

وأسفرت جميع تلك الحملات والزيارات عن ضبط مجموعة من المخالفات لنظام العمل والإقامة، إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض يوسف السيالي، أن الحملات المشتركة مستمرة بلا توقف إلى نهاية الأزمة الحالية كجزء من المسؤولية المنوطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة؛ للوقوف مع الدولة في التصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن، وللتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لسوق العمل؛ مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانوا شركات ومؤسسات أو أفراد.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
06:34 PM

"موارد الرياض" تواصل حملات مشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

"السيالي": لن يكون هناك أي تهاون في معاقبة المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين، العديد من الحملات والجولات التفتيشية المشتركة بالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية التي فرضتها الدولة -حفظها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

واستهدفت الحملات التي نُفّذت بمشاركة وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني والدفاع المدني والشرطة، المنشآت والأسواق التموينية ومستودعات بيع الكمامات والمعقمات والصيدليات، بالإضافة إلى المعامل والمصانع والمناطق العشوائية والمباني والمزارع؛ للتأكد من التزامها بالضوابط وخلوها من المخالفات.

كما استهدفت الجولات الميدانية التي نفّذتها المكاتب بمشاركة "لجنة متابعة مساكن العمال"، الكثير من مجمعات إسكان العمالة الوافدة في أحياء المنطقة؛ للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والصحية والتعليمات.

وأسفرت جميع تلك الحملات والزيارات عن ضبط مجموعة من المخالفات لنظام العمل والإقامة، إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض يوسف السيالي، أن الحملات المشتركة مستمرة بلا توقف إلى نهاية الأزمة الحالية كجزء من المسؤولية المنوطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة؛ للوقوف مع الدولة في التصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن، وللتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لسوق العمل؛ مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانوا شركات ومؤسسات أو أفراد.

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