القيادة تهنئ رئيس منغوليا على فوزه في الانتخابات

تمنّت له النجاح وللشعب الصديق المزيد من التقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لمنغوليا.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لمنغوليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.