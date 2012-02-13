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"فيديو".. معلم مدرسة يفقد بصره على يد تلميذه السابق ويناشد سلطات بلاده بالتدخل

قال: الحادثة وقعت عقب خروجي من باب المدرسة.. كان مترصدًا لي بعصا كبيرة

فقد معلم مدرسة في بلدة طلحة، بالجزائر البصر بعينه اليمنى، جراء تلقيه ضربة من الخلف من قبل تلميذ سابق كان لديه في الصف.

وفي تصريحات الضحية لـ"صحيفة النهار" الجزائرية، قال المعلم وهو في حالة صحية يرثى لها: "خرجت من المدرسة وبعد خروجي مباشرة من الباب تلقيت ضربة واحدة من الخلف أفقدتني وعيي، والطالب كان تلميذًا سابقًا لدي، وكان مترصدًا لي بعصا كبيرة".

وأضاف: "أطلب من السلطات المعنية التحرك في هذه القضية وإنصاف الأساتذة عمومًا وإنصافي أنا خصوصًا، لأنه ليس من جزاء الأستاذ أن يعامل بهذه الطريقة".

وأوضح: "عندي كسر على مستوى الأنف ومستوى الجبهة والعين اليمنى لا أرى فيها شيئًا".

وقال الأطباء إن عينه سوف تسوء يومًا بعد يوم، نقلاً عن زوجة الضحية.

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"فيديو".. معلم مدرسة يفقد بصره على يد تلميذه السابق ويناشد سلطات بلاده بالتدخل
سبق

فقد معلم مدرسة في بلدة طلحة، بالجزائر البصر بعينه اليمنى، جراء تلقيه ضربة من الخلف من قبل تلميذ سابق كان لديه في الصف.

وفي تصريحات الضحية لـ"صحيفة النهار" الجزائرية، قال المعلم وهو في حالة صحية يرثى لها: "خرجت من المدرسة وبعد خروجي مباشرة من الباب تلقيت ضربة واحدة من الخلف أفقدتني وعيي، والطالب كان تلميذًا سابقًا لدي، وكان مترصدًا لي بعصا كبيرة".

وأضاف: "أطلب من السلطات المعنية التحرك في هذه القضية وإنصاف الأساتذة عمومًا وإنصافي أنا خصوصًا، لأنه ليس من جزاء الأستاذ أن يعامل بهذه الطريقة".

وأوضح: "عندي كسر على مستوى الأنف ومستوى الجبهة والعين اليمنى لا أرى فيها شيئًا".

وقال الأطباء إن عينه سوف تسوء يومًا بعد يوم، نقلاً عن زوجة الضحية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
03:20 PM

"فيديو".. معلم مدرسة يفقد بصره على يد تلميذه السابق ويناشد سلطات بلاده بالتدخل

قال: الحادثة وقعت عقب خروجي من باب المدرسة.. كان مترصدًا لي بعصا كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فقد معلم مدرسة في بلدة طلحة، بالجزائر البصر بعينه اليمنى، جراء تلقيه ضربة من الخلف من قبل تلميذ سابق كان لديه في الصف.

وفي تصريحات الضحية لـ"صحيفة النهار" الجزائرية، قال المعلم وهو في حالة صحية يرثى لها: "خرجت من المدرسة وبعد خروجي مباشرة من الباب تلقيت ضربة واحدة من الخلف أفقدتني وعيي، والطالب كان تلميذًا سابقًا لدي، وكان مترصدًا لي بعصا كبيرة".

وأضاف: "أطلب من السلطات المعنية التحرك في هذه القضية وإنصاف الأساتذة عمومًا وإنصافي أنا خصوصًا، لأنه ليس من جزاء الأستاذ أن يعامل بهذه الطريقة".

وأوضح: "عندي كسر على مستوى الأنف ومستوى الجبهة والعين اليمنى لا أرى فيها شيئًا".

وقال الأطباء إن عينه سوف تسوء يومًا بعد يوم، نقلاً عن زوجة الضحية.

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