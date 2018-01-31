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الربيعة يبحث مع سفير فرنسا آفاق التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة

ناقش الطرفان دور المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعمها للمنظمات الدولية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وبحثا آفاق التعاون المشترك بين المركز وفرنسا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة خصوصًا في القارة الأفريقية، وسبل مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلدان المتضررة.


كما ناقش الطرفان دور المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعمها للمنظمات الدولية والدول ذات النظم الصحية الهشة والمبادرات الإنسانية الصحية الفرنسية.

وأثنى السفير لودوفيك بوي على تفوق المركز المهني وخدمته المحتاجين حول العالم، مبينًا أن المركز يعد علامة فارقة في مجال العمل الإنساني.

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الربيعة يبحث مع سفير فرنسا آفاق التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة
سبق

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وبحثا آفاق التعاون المشترك بين المركز وفرنسا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة خصوصًا في القارة الأفريقية، وسبل مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلدان المتضررة.


كما ناقش الطرفان دور المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعمها للمنظمات الدولية والدول ذات النظم الصحية الهشة والمبادرات الإنسانية الصحية الفرنسية.

وأثنى السفير لودوفيك بوي على تفوق المركز المهني وخدمته المحتاجين حول العالم، مبينًا أن المركز يعد علامة فارقة في مجال العمل الإنساني.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
03:08 PM

الربيعة يبحث مع سفير فرنسا آفاق التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة

ناقش الطرفان دور المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعمها للمنظمات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وبحثا آفاق التعاون المشترك بين المركز وفرنسا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة خصوصًا في القارة الأفريقية، وسبل مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلدان المتضررة.


كما ناقش الطرفان دور المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعمها للمنظمات الدولية والدول ذات النظم الصحية الهشة والمبادرات الإنسانية الصحية الفرنسية.

وأثنى السفير لودوفيك بوي على تفوق المركز المهني وخدمته المحتاجين حول العالم، مبينًا أن المركز يعد علامة فارقة في مجال العمل الإنساني.

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