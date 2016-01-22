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كأس آسيا: قطر تقصي العراق وتتأهل لملاقاة كوريا الجنوبية

تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 للمنتخبات بعد تغلبه على منتخب العراق بهدف يتيم، وذلك ضمن دور الستة عشر من المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق بسام الراوي في الدقيقة 62.

هذا وسيلتقي منتخب قطر نظيره كوريا الجنوبية في الدور المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كأس آسيا: قطر تقصي العراق وتتأهل لملاقاة كوريا الجنوبية
سبق

تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 للمنتخبات بعد تغلبه على منتخب العراق بهدف يتيم، وذلك ضمن دور الستة عشر من المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق بسام الراوي في الدقيقة 62.

هذا وسيلتقي منتخب قطر نظيره كوريا الجنوبية في الدور المقبل.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:14 PM

كأس آسيا: قطر تقصي العراق وتتأهل لملاقاة كوريا الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - العين
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تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 للمنتخبات بعد تغلبه على منتخب العراق بهدف يتيم، وذلك ضمن دور الستة عشر من المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق بسام الراوي في الدقيقة 62.

هذا وسيلتقي منتخب قطر نظيره كوريا الجنوبية في الدور المقبل.

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