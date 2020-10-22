بعد 4 سنوات من الأسر.. أهالي بحر أبو سكينة يستقبلون "المزيفي" بمسيرة كبيرة

قال لـ"سبق": أعجز عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده

بعد أربع سنوات قضاها في الأسر، استقبل أهالي مركز بحر أبو سكينة، يتقدمهم شيخ قبائل المنجحة عامر بن يحيى العربي وعدد من النواب، صباح اليوم، العريف جابر بن علي المزيفي المنجحي، أحد الأسرى الخمسة عشر الذين عادوا للوطن مؤخراً إثر تبادل الأسرى في اليمن.

وقال "المزيفي" لـ"سبق": "أعجز عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين اللذين كان لهما الفضل بعد الله في عودتي إلى وطني وأسرتي سالماً معافى".

وكان أهالي مركز بحر أبو سكينة التابعة لمحافظة محايل، استقبلوا "المزيفي" بمسيرة كبيرة تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بذلك البطل وما قدمه من بطولات.

وقال الشيخ العربي: "الفرحة لا توصف، وهذا أقل ما يقدم لرجل قدم روحه فداء للوطن"، مشيراً بأن أرواح الجميع ترخص من أجل أرض الحرمين الشريفين وحماية حدودها، مضيفاً أن الاستقبال جرى بموافقة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير وفق الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.