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الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 3 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة

أكدت رفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة ووقوفها الدائم بجانب السعودية

دانت الحكومة الأردنية اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" من محافظة الحديدة باتجاه السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، كما أكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب السعودية، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأضاف السفير الفايز بأن أمن البلدين واحد، لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. مشيدًا في الوقت نفسه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في التصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 3 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة
سبق

دانت الحكومة الأردنية اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" من محافظة الحديدة باتجاه السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، كما أكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب السعودية، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأضاف السفير الفايز بأن أمن البلدين واحد، لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. مشيدًا في الوقت نفسه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في التصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
10:48 PM

الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 3 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة

أكدت رفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة ووقوفها الدائم بجانب السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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دانت الحكومة الأردنية اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" من محافظة الحديدة باتجاه السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، كما أكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب السعودية، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأضاف السفير الفايز بأن أمن البلدين واحد، لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. مشيدًا في الوقت نفسه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في التصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.

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