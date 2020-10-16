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أمير تبوك يقدِّم واجب العزاء لمدير مرور المنطقة في وفاة والده

أعرب عن مواساته لأسرة الفقيد سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، مدير مرور منطقة تبوك، العميد عبدالله بن عائض حويز، في وفاة والده -رحمه الله-.

وتفصيلاً، أعرب الأمير فهد عن خالص تعازيه ومواساته للعميد عبدالله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جهته، عبَّر العميد عبدالله حويز عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

أمير تبوك الأمير سلطان بن فهد

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أمير تبوك يقدِّم واجب العزاء لمدير مرور المنطقة في وفاة والده
سبق

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، مدير مرور منطقة تبوك، العميد عبدالله بن عائض حويز، في وفاة والده -رحمه الله-.

وتفصيلاً، أعرب الأمير فهد عن خالص تعازيه ومواساته للعميد عبدالله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جهته، عبَّر العميد عبدالله حويز عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
08:31 PM

أمير تبوك يقدِّم واجب العزاء لمدير مرور المنطقة في وفاة والده

أعرب عن مواساته لأسرة الفقيد سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، مدير مرور منطقة تبوك، العميد عبدالله بن عائض حويز، في وفاة والده -رحمه الله-.

وتفصيلاً، أعرب الأمير فهد عن خالص تعازيه ومواساته للعميد عبدالله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جهته، عبَّر العميد عبدالله حويز عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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