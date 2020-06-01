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بعد أداء قوي في مايو.. الاحتجاجات تهبط بالأسهم الأمريكية

"داو جونز" الصناعي تراجع 40.12 نقطة

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم (الاثنين)، بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعًا 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.

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بعد أداء قوي في مايو.. الاحتجاجات تهبط بالأسهم الأمريكية
سبق

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم (الاثنين)، بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعًا 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
05:45 PM

بعد أداء قوي في مايو.. الاحتجاجات تهبط بالأسهم الأمريكية

"داو جونز" الصناعي تراجع 40.12 نقطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم (الاثنين)، بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعًا 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.

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