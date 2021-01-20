النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منهية معاناة الـ 30 عاماً.. هيئة حقوق الإنسان تمكّن سيدة مجهولة الأبوين من "الهوية"

سبق أن عاشت تحت رعاية إحدى الأسر منذ ولادتها دون استخراج أيّ إثبات لها

تمكّنت هيئة حقوق الإنسان من مساعدة سيدة مجهولة الأبوين في الحصول على هوية وطنية بعد أكثر من 30 عاماً.

وتعود تفاصيل القصة إلى وصول شكوى للهيئة من سيدة أفادت عبرها بأنها لا تملك ما يثبت هويتها؛ ما حرمها التمتع ببعض حقوقها.

وبمتابعة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة تفاصيل الحالة، تبيّن أن السيدة سبق أن عاشت تحت رعاية إحدى الأسر منذ ولادتها دون استخراج أيّ إثباتٍ لها، أو إبلاغ الجهات المختصّة بذلك، مع إيهامها بأنها ابنتهم وعدم إخبارها بحقيقة وضعها، في مخالفةٍ جسيمةٍ للأنظمة والقوانين.

وبعد بلوغ السيدة (٢٤) عاماً واستمرار مطالباتها بالحصول على الهوية، اعترفت لها ربة الأسرة بحقيقة وضعها، وأنها ليست ابنة لها، فما كان من السيدة إلا الانتقال للإقامة بإحدى دور الإيواء، والبدء باستكمال إجراءات معاملتها الخاصة بالهوية، لكنها لم تستطع متابعتها وإنهاءها منذ خمس سنوات.

هيئة حقوق الإنسان، بدورها، تواصلت مع الجهات المختصّة، للتأكّد من حالة المعاملة وأسباب التأخر في معالجتها، وطالبتها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة وضع الشاكية، وتابعت معها حتى تم إصدار هوية وطنية لها.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منهية معاناة الـ 30 عاماً.. هيئة حقوق الإنسان تمكّن سيدة مجهولة الأبوين من "الهوية"
سبق

تمكّنت هيئة حقوق الإنسان من مساعدة سيدة مجهولة الأبوين في الحصول على هوية وطنية بعد أكثر من 30 عاماً.

وتعود تفاصيل القصة إلى وصول شكوى للهيئة من سيدة أفادت عبرها بأنها لا تملك ما يثبت هويتها؛ ما حرمها التمتع ببعض حقوقها.

وبمتابعة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة تفاصيل الحالة، تبيّن أن السيدة سبق أن عاشت تحت رعاية إحدى الأسر منذ ولادتها دون استخراج أيّ إثباتٍ لها، أو إبلاغ الجهات المختصّة بذلك، مع إيهامها بأنها ابنتهم وعدم إخبارها بحقيقة وضعها، في مخالفةٍ جسيمةٍ للأنظمة والقوانين.

وبعد بلوغ السيدة (٢٤) عاماً واستمرار مطالباتها بالحصول على الهوية، اعترفت لها ربة الأسرة بحقيقة وضعها، وأنها ليست ابنة لها، فما كان من السيدة إلا الانتقال للإقامة بإحدى دور الإيواء، والبدء باستكمال إجراءات معاملتها الخاصة بالهوية، لكنها لم تستطع متابعتها وإنهاءها منذ خمس سنوات.

هيئة حقوق الإنسان، بدورها، تواصلت مع الجهات المختصّة، للتأكّد من حالة المعاملة وأسباب التأخر في معالجتها، وطالبتها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة وضع الشاكية، وتابعت معها حتى تم إصدار هوية وطنية لها.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:01 AM

منهية معاناة الـ 30 عاماً.. هيئة حقوق الإنسان تمكّن سيدة مجهولة الأبوين من "الهوية"

سبق أن عاشت تحت رعاية إحدى الأسر منذ ولادتها دون استخراج أيّ إثبات لها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,358

تمكّنت هيئة حقوق الإنسان من مساعدة سيدة مجهولة الأبوين في الحصول على هوية وطنية بعد أكثر من 30 عاماً.

وتعود تفاصيل القصة إلى وصول شكوى للهيئة من سيدة أفادت عبرها بأنها لا تملك ما يثبت هويتها؛ ما حرمها التمتع ببعض حقوقها.

وبمتابعة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة تفاصيل الحالة، تبيّن أن السيدة سبق أن عاشت تحت رعاية إحدى الأسر منذ ولادتها دون استخراج أيّ إثباتٍ لها، أو إبلاغ الجهات المختصّة بذلك، مع إيهامها بأنها ابنتهم وعدم إخبارها بحقيقة وضعها، في مخالفةٍ جسيمةٍ للأنظمة والقوانين.

وبعد بلوغ السيدة (٢٤) عاماً واستمرار مطالباتها بالحصول على الهوية، اعترفت لها ربة الأسرة بحقيقة وضعها، وأنها ليست ابنة لها، فما كان من السيدة إلا الانتقال للإقامة بإحدى دور الإيواء، والبدء باستكمال إجراءات معاملتها الخاصة بالهوية، لكنها لم تستطع متابعتها وإنهاءها منذ خمس سنوات.

هيئة حقوق الإنسان، بدورها، تواصلت مع الجهات المختصّة، للتأكّد من حالة المعاملة وأسباب التأخر في معالجتها، وطالبتها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة وضع الشاكية، وتابعت معها حتى تم إصدار هوية وطنية لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,889
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة