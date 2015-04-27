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كرواتيا تفتح أبوابها للسعوديين والمقيمين بالمملكة وفق هذه الشروط

رفعت القيود على السياحة تدريجيًا

كشف مكتب التأشيرات الأوروبي عبر موقعه على منصة تويتر عن بدء استقبال طلبات الحصول على تأشيرة سياحة لكرواتيا في المملكة العربية السعودية مع اتخاذ إجراءات صارمة للصحة والسلامة.

وكانت الحكومة الكرواتية قد أعلنت عن استقبال القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، سواء بغرض السياحة أو العمل مع إلغاء الحجر الصحي الإلزامي وبشرط تقديم شهادة خلو من كورونا تم إجراؤها خلال 48 ساعة من الوصول أو شهادة التطعيم باللقاح المعتمد من الهيئة الأوروبية، وأما بدون الاختبار السلبي سيطلب من الزوار عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا داخل الدولة.

يذكر أن السياحة في كرواتيا كانت تمر بحالة انتعاش مستمرة خلال السنوات الأخيرة، حيث استقبلت الدولة 21 مليون سائح في عام 2019، ولكن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا اضطرت إلى إغلاق حدودها.

ومؤخرًا بدأت كرواتيا في رفع قيود الإغلاق تدريجيًا، حيث أعيد فتح المطاعم والفنادق والمتنزهات والوجهات السياحية، مع إلزام السياح والسكان المحليين على ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي 1.5 متر خلال التواجد في الأماكن العامة.

وتعتبر الوجهات الأكثر جذبًا للسياح في كرواتيا هي إستريا، بريمورسكو-جورانسكا، وزادار، تليها مقاطعة سبليت دالماتيا، مقاطعة شيبينيك-كنين، ومقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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كرواتيا تفتح أبوابها للسعوديين والمقيمين بالمملكة وفق هذه الشروط
سبق

كشف مكتب التأشيرات الأوروبي عبر موقعه على منصة تويتر عن بدء استقبال طلبات الحصول على تأشيرة سياحة لكرواتيا في المملكة العربية السعودية مع اتخاذ إجراءات صارمة للصحة والسلامة.

وكانت الحكومة الكرواتية قد أعلنت عن استقبال القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، سواء بغرض السياحة أو العمل مع إلغاء الحجر الصحي الإلزامي وبشرط تقديم شهادة خلو من كورونا تم إجراؤها خلال 48 ساعة من الوصول أو شهادة التطعيم باللقاح المعتمد من الهيئة الأوروبية، وأما بدون الاختبار السلبي سيطلب من الزوار عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا داخل الدولة.

يذكر أن السياحة في كرواتيا كانت تمر بحالة انتعاش مستمرة خلال السنوات الأخيرة، حيث استقبلت الدولة 21 مليون سائح في عام 2019، ولكن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا اضطرت إلى إغلاق حدودها.

ومؤخرًا بدأت كرواتيا في رفع قيود الإغلاق تدريجيًا، حيث أعيد فتح المطاعم والفنادق والمتنزهات والوجهات السياحية، مع إلزام السياح والسكان المحليين على ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي 1.5 متر خلال التواجد في الأماكن العامة.

وتعتبر الوجهات الأكثر جذبًا للسياح في كرواتيا هي إستريا، بريمورسكو-جورانسكا، وزادار، تليها مقاطعة سبليت دالماتيا، مقاطعة شيبينيك-كنين، ومقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:09 PM

كرواتيا تفتح أبوابها للسعوديين والمقيمين بالمملكة وفق هذه الشروط

رفعت القيود على السياحة تدريجيًا

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,146

كشف مكتب التأشيرات الأوروبي عبر موقعه على منصة تويتر عن بدء استقبال طلبات الحصول على تأشيرة سياحة لكرواتيا في المملكة العربية السعودية مع اتخاذ إجراءات صارمة للصحة والسلامة.

وكانت الحكومة الكرواتية قد أعلنت عن استقبال القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، سواء بغرض السياحة أو العمل مع إلغاء الحجر الصحي الإلزامي وبشرط تقديم شهادة خلو من كورونا تم إجراؤها خلال 48 ساعة من الوصول أو شهادة التطعيم باللقاح المعتمد من الهيئة الأوروبية، وأما بدون الاختبار السلبي سيطلب من الزوار عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا داخل الدولة.

يذكر أن السياحة في كرواتيا كانت تمر بحالة انتعاش مستمرة خلال السنوات الأخيرة، حيث استقبلت الدولة 21 مليون سائح في عام 2019، ولكن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا اضطرت إلى إغلاق حدودها.

ومؤخرًا بدأت كرواتيا في رفع قيود الإغلاق تدريجيًا، حيث أعيد فتح المطاعم والفنادق والمتنزهات والوجهات السياحية، مع إلزام السياح والسكان المحليين على ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي 1.5 متر خلال التواجد في الأماكن العامة.

وتعتبر الوجهات الأكثر جذبًا للسياح في كرواتيا هي إستريا، بريمورسكو-جورانسكا، وزادار، تليها مقاطعة سبليت دالماتيا، مقاطعة شيبينيك-كنين، ومقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا.

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