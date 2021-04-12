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عبر "برنامج إذاعي".. "نور مكة" يناقش الصيام من منظور طبي

الأول من نوعه على مستوى المستشفيات.. نافذة للمرضى والمراجعين لتلقي المعلومات

يستعد مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، إطلاق برنامجه "الإذاعي" الأول من نوعه على مستوى المستشفيات، ليكون نافذة للمرضى والمراجعين لتلقي المعلومات الطبية المتعلقة بالصيام.

وسخّر المستشفى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون نافذة توعوية في المقام الأول، ومن المقرر أن يطلق المستشفى "إذاعة نور مكة" خلال الشهر الكريم، وهي عبارة عن سلسلة من اللقاءات الإذاعية التوعوية الهادفة، والمتعلقة بالصيام طبياً، خاصةً على المرضى.

وبحسب فيديو بثّه المستشفى؛ فإن مديرة العلاقات العامة للتواصل والإعلام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة زينة الفدح؛ هي مَن تقف خلف هذا العمل الفريد من نوعه بين مستشفيات المنطقة، لتخرج عن إطار التوعية الطبية التقليدية، وتنافس بذلك البرامج الرمضانية التي تبثّها القنوات الفضائية.

مستشفى النور التخصصي مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "برنامج إذاعي".. "نور مكة" يناقش الصيام من منظور طبي
سبق

يستعد مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، إطلاق برنامجه "الإذاعي" الأول من نوعه على مستوى المستشفيات، ليكون نافذة للمرضى والمراجعين لتلقي المعلومات الطبية المتعلقة بالصيام.

وسخّر المستشفى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون نافذة توعوية في المقام الأول، ومن المقرر أن يطلق المستشفى "إذاعة نور مكة" خلال الشهر الكريم، وهي عبارة عن سلسلة من اللقاءات الإذاعية التوعوية الهادفة، والمتعلقة بالصيام طبياً، خاصةً على المرضى.

وبحسب فيديو بثّه المستشفى؛ فإن مديرة العلاقات العامة للتواصل والإعلام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة زينة الفدح؛ هي مَن تقف خلف هذا العمل الفريد من نوعه بين مستشفيات المنطقة، لتخرج عن إطار التوعية الطبية التقليدية، وتنافس بذلك البرامج الرمضانية التي تبثّها القنوات الفضائية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:48 PM

عبر "برنامج إذاعي".. "نور مكة" يناقش الصيام من منظور طبي

الأول من نوعه على مستوى المستشفيات.. نافذة للمرضى والمراجعين لتلقي المعلومات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يستعد مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، إطلاق برنامجه "الإذاعي" الأول من نوعه على مستوى المستشفيات، ليكون نافذة للمرضى والمراجعين لتلقي المعلومات الطبية المتعلقة بالصيام.

وسخّر المستشفى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون نافذة توعوية في المقام الأول، ومن المقرر أن يطلق المستشفى "إذاعة نور مكة" خلال الشهر الكريم، وهي عبارة عن سلسلة من اللقاءات الإذاعية التوعوية الهادفة، والمتعلقة بالصيام طبياً، خاصةً على المرضى.

وبحسب فيديو بثّه المستشفى؛ فإن مديرة العلاقات العامة للتواصل والإعلام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة زينة الفدح؛ هي مَن تقف خلف هذا العمل الفريد من نوعه بين مستشفيات المنطقة، لتخرج عن إطار التوعية الطبية التقليدية، وتنافس بذلك البرامج الرمضانية التي تبثّها القنوات الفضائية.

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