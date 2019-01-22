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"الكلية التقنية بتبوك" تُنتج 6 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية

في خطوةٍ تهدف إلى دعم سياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

نجحت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك، في تحويل أحد أهم الأبنية التدريبية بها، إلى مبنىً صديق للبيئة يتم تغذيته بالطاقة الشمسية؛ وذلك في خطوة تهدف إلى دعم سياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية، إضافة إلى افتتاح برامج تدريبية في تقنيات الطاقة المتجددة.

وقال رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية عبدالكريم البلوي: قطاع الطاقة البديلة من أهم القطاعات المستقبلية؛ لاعتماده على إنتاج الطاقة من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والكلية تستعد لتخريج رابع الدفعات من متدربيها المختصين في الطاقة المتجددة.

وأضاف: المبنى الخاص بتأهيل المتدربين في قسم الطاقة البديلة، يعمل في الوقت الحالي بالطاقة النظيفة، وبتغذية جزئية من الشبكة؛ وذلك من خلال تصميم نظام شمسي عبارة عن عدد 40 شريحة ضوئية، بطاقة إجمالية قدرها 6 mw سنويًّا.

وأردف: المشروع يُغذي مبنىً يعمل بطاقة يومية قدرها 36 كيلووات؛ وهو ما يؤدي إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية بمقدار 3 أطنان سنويًّا.

وتابع "البلوي": القسم يُعنى بتزويد المتدربين بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال تصميم وتركيب نُظُم توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر طاقة متجددة والتحكم بها؛ وذلك حسب أعلى المعايير الدولية، من أجل إكسابهم المهارات، التخصصية في مجال تصميم وتركيب نظم الطاقة الشمسية، وتصميم وتركيب نظم توليد الكهرباء من توربينات الرياح، وتحديد الأعطال الكهربائية، والقيام بأعمال الكابلات الأرضية، واختبار جودة ومطابقة التركيبات، وتطبيق إجراءات السلامة في مواقع العمل المختلفة، ويشمل ذلك حصول المتدرب على دبلوم الطاقة المتجددة.

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"الكلية التقنية بتبوك" تُنتج 6 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية
سبق

نجحت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك، في تحويل أحد أهم الأبنية التدريبية بها، إلى مبنىً صديق للبيئة يتم تغذيته بالطاقة الشمسية؛ وذلك في خطوة تهدف إلى دعم سياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية، إضافة إلى افتتاح برامج تدريبية في تقنيات الطاقة المتجددة.

وقال رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية عبدالكريم البلوي: قطاع الطاقة البديلة من أهم القطاعات المستقبلية؛ لاعتماده على إنتاج الطاقة من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والكلية تستعد لتخريج رابع الدفعات من متدربيها المختصين في الطاقة المتجددة.

وأضاف: المبنى الخاص بتأهيل المتدربين في قسم الطاقة البديلة، يعمل في الوقت الحالي بالطاقة النظيفة، وبتغذية جزئية من الشبكة؛ وذلك من خلال تصميم نظام شمسي عبارة عن عدد 40 شريحة ضوئية، بطاقة إجمالية قدرها 6 mw سنويًّا.

وأردف: المشروع يُغذي مبنىً يعمل بطاقة يومية قدرها 36 كيلووات؛ وهو ما يؤدي إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية بمقدار 3 أطنان سنويًّا.

وتابع "البلوي": القسم يُعنى بتزويد المتدربين بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال تصميم وتركيب نُظُم توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر طاقة متجددة والتحكم بها؛ وذلك حسب أعلى المعايير الدولية، من أجل إكسابهم المهارات، التخصصية في مجال تصميم وتركيب نظم الطاقة الشمسية، وتصميم وتركيب نظم توليد الكهرباء من توربينات الرياح، وتحديد الأعطال الكهربائية، والقيام بأعمال الكابلات الأرضية، واختبار جودة ومطابقة التركيبات، وتطبيق إجراءات السلامة في مواقع العمل المختلفة، ويشمل ذلك حصول المتدرب على دبلوم الطاقة المتجددة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
02:42 PM

"الكلية التقنية بتبوك" تُنتج 6 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية

في خطوةٍ تهدف إلى دعم سياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نجحت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك، في تحويل أحد أهم الأبنية التدريبية بها، إلى مبنىً صديق للبيئة يتم تغذيته بالطاقة الشمسية؛ وذلك في خطوة تهدف إلى دعم سياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية، إضافة إلى افتتاح برامج تدريبية في تقنيات الطاقة المتجددة.

وقال رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية عبدالكريم البلوي: قطاع الطاقة البديلة من أهم القطاعات المستقبلية؛ لاعتماده على إنتاج الطاقة من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والكلية تستعد لتخريج رابع الدفعات من متدربيها المختصين في الطاقة المتجددة.

وأضاف: المبنى الخاص بتأهيل المتدربين في قسم الطاقة البديلة، يعمل في الوقت الحالي بالطاقة النظيفة، وبتغذية جزئية من الشبكة؛ وذلك من خلال تصميم نظام شمسي عبارة عن عدد 40 شريحة ضوئية، بطاقة إجمالية قدرها 6 mw سنويًّا.

وأردف: المشروع يُغذي مبنىً يعمل بطاقة يومية قدرها 36 كيلووات؛ وهو ما يؤدي إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية بمقدار 3 أطنان سنويًّا.

وتابع "البلوي": القسم يُعنى بتزويد المتدربين بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال تصميم وتركيب نُظُم توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر طاقة متجددة والتحكم بها؛ وذلك حسب أعلى المعايير الدولية، من أجل إكسابهم المهارات، التخصصية في مجال تصميم وتركيب نظم الطاقة الشمسية، وتصميم وتركيب نظم توليد الكهرباء من توربينات الرياح، وتحديد الأعطال الكهربائية، والقيام بأعمال الكابلات الأرضية، واختبار جودة ومطابقة التركيبات، وتطبيق إجراءات السلامة في مواقع العمل المختلفة، ويشمل ذلك حصول المتدرب على دبلوم الطاقة المتجددة.

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