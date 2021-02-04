أكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر"، أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك، يتابع الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًّا، ويتعامل مع البلاغات، دون تسجيل إصابات، ويدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية.

"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات نواف الغضوري سبق 2021-02-04 أكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر"، أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك، يتابع الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًّا، ويتعامل مع البلاغات، دون تسجيل إصابات، ويدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 12:14 PM

"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات دعا الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية





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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر"، أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك، يتابع الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًّا، ويتعامل مع البلاغات، دون تسجيل إصابات، ويدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية.