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هيئة الصحفيين بمكة توقِّع شراكة مع "إكسكلوسيف" لمنح أعضائها بطاقة التميُّز

"الإحيوي": تحتوي على خصومات عالية ويستفيد منها 500 عضو من الهيئة

وقّع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء شراكة تعاون ثنائية مع الكيان التجاري مزايا إكسكلوسيف، الرائد الأول في مجال المزايا؛ لمنح أعضاء الهيئة كافة بطاقة التميز للمزايا الخاصة المرتبطة بمائتَيْ جهة وعلامة تجاري.

وتفصيلاً، تحتوي البطاقة على خصومات عالية، وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن هذه الاتفاقية سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة.

وتمثل هذه الشراكة إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها ضمن إطار استراتيجية الهيئة المحفزة، وذلك بدعم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن حمد المالك، ومتابعة الأمين العام الدكتور عبدالله الجحلان، نحو تقديم أرقى الخدمات لأعضاء الهيئة.

وأكد "الإحيوي" أن فرع الهيئة بمكة لديه المزيد من الإضافات الخلاقة لأعضاء الهيئة، وخصوصًا أن خدمة بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتَيْ علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحال تجارية متنوعة، تستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين الأفراد وأُسرهم.

وأضاف بأن بطاقة التميز الإلكترونية تعد خدمة لجميع الأعضاء بمميزات عالية، تشمل خصومات ومزايا متعددة ومتنوعة.. مشيرًا إلى أنه تم اختيار مزايا إكسكلوسيف كونها الرائدة الأولى في مجال المزايا، ولديها خبرة واسعة، تمتد إلى ما يقارب ١٠ سنوات.

وتطرق إلى مضامين هذه المبادرة التي تأتي لخلق بيئة جاذبة وصحية لأعضاء الهيئة بتجويد الخدمات، وإيجاد برنامج يحمل خدمات إضافية متنوعة، تتضمن الخصومات والتسهيلات المتكاملة بأعلى المواصفات، ومن جميع الجهات والعلامات التجارية؛ وذلك لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين.

من جانبها، أكدت غادة غزنوي، الشريك المؤسس لمزايا إكسكلوسيف، اعتزازها بإبرام الشراكة والاتفاقية مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، التي تمثل إضافة لقائمة عملائهم المميزين من جهات رائدة في مختلف القطاعات من شركات خاصة وبنوك وجامعات وغرف تجارية وجهات حكومية، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني، يقدم أرقى الخدمات والمزايا في أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية، بخصومات تصل إلى ٥٠٪ في جميع أنحاء السعودية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل، يُصمَّم خصيصًا بناء على احتياجات العميل لتعزيز ولاء المنسوبين، وخلق بيئة تفاعلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الصحفيين بمكة توقِّع شراكة مع "إكسكلوسيف" لمنح أعضائها بطاقة التميُّز
سبق

وقّع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء شراكة تعاون ثنائية مع الكيان التجاري مزايا إكسكلوسيف، الرائد الأول في مجال المزايا؛ لمنح أعضاء الهيئة كافة بطاقة التميز للمزايا الخاصة المرتبطة بمائتَيْ جهة وعلامة تجاري.

وتفصيلاً، تحتوي البطاقة على خصومات عالية، وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن هذه الاتفاقية سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة.

وتمثل هذه الشراكة إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها ضمن إطار استراتيجية الهيئة المحفزة، وذلك بدعم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن حمد المالك، ومتابعة الأمين العام الدكتور عبدالله الجحلان، نحو تقديم أرقى الخدمات لأعضاء الهيئة.

وأكد "الإحيوي" أن فرع الهيئة بمكة لديه المزيد من الإضافات الخلاقة لأعضاء الهيئة، وخصوصًا أن خدمة بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتَيْ علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحال تجارية متنوعة، تستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين الأفراد وأُسرهم.

وأضاف بأن بطاقة التميز الإلكترونية تعد خدمة لجميع الأعضاء بمميزات عالية، تشمل خصومات ومزايا متعددة ومتنوعة.. مشيرًا إلى أنه تم اختيار مزايا إكسكلوسيف كونها الرائدة الأولى في مجال المزايا، ولديها خبرة واسعة، تمتد إلى ما يقارب ١٠ سنوات.

وتطرق إلى مضامين هذه المبادرة التي تأتي لخلق بيئة جاذبة وصحية لأعضاء الهيئة بتجويد الخدمات، وإيجاد برنامج يحمل خدمات إضافية متنوعة، تتضمن الخصومات والتسهيلات المتكاملة بأعلى المواصفات، ومن جميع الجهات والعلامات التجارية؛ وذلك لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين.

من جانبها، أكدت غادة غزنوي، الشريك المؤسس لمزايا إكسكلوسيف، اعتزازها بإبرام الشراكة والاتفاقية مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، التي تمثل إضافة لقائمة عملائهم المميزين من جهات رائدة في مختلف القطاعات من شركات خاصة وبنوك وجامعات وغرف تجارية وجهات حكومية، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني، يقدم أرقى الخدمات والمزايا في أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية، بخصومات تصل إلى ٥٠٪ في جميع أنحاء السعودية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل، يُصمَّم خصيصًا بناء على احتياجات العميل لتعزيز ولاء المنسوبين، وخلق بيئة تفاعلية.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:55 PM

هيئة الصحفيين بمكة توقِّع شراكة مع "إكسكلوسيف" لمنح أعضائها بطاقة التميُّز

"الإحيوي": تحتوي على خصومات عالية ويستفيد منها 500 عضو من الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقّع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء شراكة تعاون ثنائية مع الكيان التجاري مزايا إكسكلوسيف، الرائد الأول في مجال المزايا؛ لمنح أعضاء الهيئة كافة بطاقة التميز للمزايا الخاصة المرتبطة بمائتَيْ جهة وعلامة تجاري.

وتفصيلاً، تحتوي البطاقة على خصومات عالية، وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن هذه الاتفاقية سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة.

وتمثل هذه الشراكة إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها ضمن إطار استراتيجية الهيئة المحفزة، وذلك بدعم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن حمد المالك، ومتابعة الأمين العام الدكتور عبدالله الجحلان، نحو تقديم أرقى الخدمات لأعضاء الهيئة.

وأكد "الإحيوي" أن فرع الهيئة بمكة لديه المزيد من الإضافات الخلاقة لأعضاء الهيئة، وخصوصًا أن خدمة بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتَيْ علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحال تجارية متنوعة، تستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين الأفراد وأُسرهم.

وأضاف بأن بطاقة التميز الإلكترونية تعد خدمة لجميع الأعضاء بمميزات عالية، تشمل خصومات ومزايا متعددة ومتنوعة.. مشيرًا إلى أنه تم اختيار مزايا إكسكلوسيف كونها الرائدة الأولى في مجال المزايا، ولديها خبرة واسعة، تمتد إلى ما يقارب ١٠ سنوات.

وتطرق إلى مضامين هذه المبادرة التي تأتي لخلق بيئة جاذبة وصحية لأعضاء الهيئة بتجويد الخدمات، وإيجاد برنامج يحمل خدمات إضافية متنوعة، تتضمن الخصومات والتسهيلات المتكاملة بأعلى المواصفات، ومن جميع الجهات والعلامات التجارية؛ وذلك لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين.

من جانبها، أكدت غادة غزنوي، الشريك المؤسس لمزايا إكسكلوسيف، اعتزازها بإبرام الشراكة والاتفاقية مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، التي تمثل إضافة لقائمة عملائهم المميزين من جهات رائدة في مختلف القطاعات من شركات خاصة وبنوك وجامعات وغرف تجارية وجهات حكومية، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني، يقدم أرقى الخدمات والمزايا في أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية، بخصومات تصل إلى ٥٠٪ في جميع أنحاء السعودية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل، يُصمَّم خصيصًا بناء على احتياجات العميل لتعزيز ولاء المنسوبين، وخلق بيئة تفاعلية.

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