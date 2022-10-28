"الشراري" يعود للمشي بعدما أقعدته السمنة الزائدة لمدة 6 سنوات

"الضحيان" : تم نقله بالإخلاء الطبي وتابع حالته 60 طبيبًا وممرضًا

عاد منصور الشراري للمشي بعدما أقعد لمدة 6 أعوام بسبب السمنة الزائدة، إذ تم نقله عبر الإخلاء الطبي من محافظة القريات إلى مستشفى الملك خالد الجامعي بمدينة الرياض، قبل ثلاثة أشهر، وأُجريت له العمليات الجراحية التي ساعدته في تخفيف وزنه والعودة مجددًا للمشي بشكل تدريجي.

وتفصيلاً، قال رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير الدكتور عبدالله الضحيان عبر حسابه بتويتر "‏الحمد لله ، منصور الشراري من بعد عدم مشيه لمدة ٦سنوات وسمنة أقعدته وقبل بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود منذ ٣ أشهر، بدأت بعلاج طبيعي ورياضة وحمية، وأُجريت العملية من شهر، وهو الآن يستعد للرجوع لأهله جهد أكثر من ٦٠ طبيبًا وممرضًا وفنيًا، وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع".