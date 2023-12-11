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طائرة الإخلاء تنقل "هزازي" من وادي الدواسر إلى قوى الأمن بالرياض

بتوجيه من وزير الداخلية.. بعد إصابته أثناء عمله في حملة "وطن بلا مخالف"

نقلت طائرة الإخلاء الطبي اليوم، رجل الأمن الوكيل رقيب حسن جبران يحيى هزازي، من مطار محافظة وادي الدواسر إلى مستشفى قوى الأمن في العاصمة الرياض.

جاء ذلك بناءً على توجيهات عاجلة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإخلاء "هزازي"، المنوم بقسم العناية الفائقة بمستشفى وادي الدواسر، وذلك لتعرضه لعدة إصابات تتطلب تلقيه العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالرياض.

وقد رافق مدير الدوريات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، الرائد عبدالرحمن بن علي بن شري الوادعي، وعدد من أفراد الدوريات زميلهم لمطار وادي الدواسر حتى تم نقله عصر اليوم.

وبحسب التفاصيل التي علمت بها "سبق"، فإن رجل الأمن والذي يعمل بدوريات أمن محافظة وادي الدواسر، تعرض لسقوط من علو، وذلك أثناء مشاركته في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل "وطن بلا مخالف"، نتج عنه كدمة بالمخ وبالرئة اليمنى ونزيف بالصدر وكسور بالأضلاع الثاني إلى العاشر ولا يزال على جهاز التنفس الصناعي.

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طائرة الإخلاء تنقل "هزازي" من وادي الدواسر إلى قوى الأمن بالرياض
سبق

نقلت طائرة الإخلاء الطبي اليوم، رجل الأمن الوكيل رقيب حسن جبران يحيى هزازي، من مطار محافظة وادي الدواسر إلى مستشفى قوى الأمن في العاصمة الرياض.

جاء ذلك بناءً على توجيهات عاجلة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإخلاء "هزازي"، المنوم بقسم العناية الفائقة بمستشفى وادي الدواسر، وذلك لتعرضه لعدة إصابات تتطلب تلقيه العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالرياض.

وقد رافق مدير الدوريات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، الرائد عبدالرحمن بن علي بن شري الوادعي، وعدد من أفراد الدوريات زميلهم لمطار وادي الدواسر حتى تم نقله عصر اليوم.

وبحسب التفاصيل التي علمت بها "سبق"، فإن رجل الأمن والذي يعمل بدوريات أمن محافظة وادي الدواسر، تعرض لسقوط من علو، وذلك أثناء مشاركته في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل "وطن بلا مخالف"، نتج عنه كدمة بالمخ وبالرئة اليمنى ونزيف بالصدر وكسور بالأضلاع الثاني إلى العاشر ولا يزال على جهاز التنفس الصناعي.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:50 PM

طائرة الإخلاء تنقل "هزازي" من وادي الدواسر إلى قوى الأمن بالرياض

بتوجيه من وزير الداخلية.. بعد إصابته أثناء عمله في حملة "وطن بلا مخالف"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
10
20,441

نقلت طائرة الإخلاء الطبي اليوم، رجل الأمن الوكيل رقيب حسن جبران يحيى هزازي، من مطار محافظة وادي الدواسر إلى مستشفى قوى الأمن في العاصمة الرياض.

جاء ذلك بناءً على توجيهات عاجلة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإخلاء "هزازي"، المنوم بقسم العناية الفائقة بمستشفى وادي الدواسر، وذلك لتعرضه لعدة إصابات تتطلب تلقيه العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالرياض.

وقد رافق مدير الدوريات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، الرائد عبدالرحمن بن علي بن شري الوادعي، وعدد من أفراد الدوريات زميلهم لمطار وادي الدواسر حتى تم نقله عصر اليوم.

وبحسب التفاصيل التي علمت بها "سبق"، فإن رجل الأمن والذي يعمل بدوريات أمن محافظة وادي الدواسر، تعرض لسقوط من علو، وذلك أثناء مشاركته في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل "وطن بلا مخالف"، نتج عنه كدمة بالمخ وبالرئة اليمنى ونزيف بالصدر وكسور بالأضلاع الثاني إلى العاشر ولا يزال على جهاز التنفس الصناعي.

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