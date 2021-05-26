توفي بالسجون العراقية بعد اعتقال 13 عامًا.. تشييع "الشمري" عصرًا بالجبيل

وصل مطار الملك فهد بالدمام أمس.. القضية "تجاوز حدود" والمرض التهاب رئوي

تَقرر، اليوم الأحد عصرًا، الصلاة على السجين السعودي الذي توفي داخل السجون العراقية سليمان حمدان صالح الشمري، في جامع الورثان بمدينة الجبيل البلد، كما تقرر دفنه في مقبرة الجبيل.

وكان جثمان الشمري، قد وصل أمس السبت مطار الملك فهد الدولي بالدمام، عبر الخطوط التركية؛ حيث كان السجين "الشمري" قد اعتقل بتاريخ 24/ 6/ 2006م في قضية تجاوز للحدود، وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حادّ.