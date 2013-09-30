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"الغانم": فُجِعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا وصاحب السياسات الحكيمة للكويت

قال: كان ربانًا ماهرًا حفظ لدولتنا توازنها وسط النيران المستعرة حولنا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، فُجِعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، الربان الماهر صاحب السياسات الحكيمة.

وأضاف الغانم خلال جلسة أداء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية في مجلس الأمة اليوم الأربعاء: كان فقيدنا ربانًا ماهرًا حَفِظ لدولتنا توازنها، ورَسَم بسياسته الحكيمة طريق نجاة وسط النيران المستعرة حولنا.

وتابع بحسب جريدة "الرأي": يا سمو الأمير، أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك على مَن كنت له طوال السنين عضيدًا، وأنت سيف مجرب وحكيم مسدد، وأنت خريج مدرسة الحكماء الراحلين، وكنت خير مَن عاونهم وارتوى من خبرتهم.

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"الغانم": فُجِعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا وصاحب السياسات الحكيمة للكويت
سبق

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، فُجِعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، الربان الماهر صاحب السياسات الحكيمة.

وأضاف الغانم خلال جلسة أداء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية في مجلس الأمة اليوم الأربعاء: كان فقيدنا ربانًا ماهرًا حَفِظ لدولتنا توازنها، ورَسَم بسياسته الحكيمة طريق نجاة وسط النيران المستعرة حولنا.

وتابع بحسب جريدة "الرأي": يا سمو الأمير، أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك على مَن كنت له طوال السنين عضيدًا، وأنت سيف مجرب وحكيم مسدد، وأنت خريج مدرسة الحكماء الراحلين، وكنت خير مَن عاونهم وارتوى من خبرتهم.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
11:39 AM

"الغانم": فُجِعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا وصاحب السياسات الحكيمة للكويت

قال: كان ربانًا ماهرًا حفظ لدولتنا توازنها وسط النيران المستعرة حولنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، فُجِعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، الربان الماهر صاحب السياسات الحكيمة.

وأضاف الغانم خلال جلسة أداء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية في مجلس الأمة اليوم الأربعاء: كان فقيدنا ربانًا ماهرًا حَفِظ لدولتنا توازنها، ورَسَم بسياسته الحكيمة طريق نجاة وسط النيران المستعرة حولنا.

وتابع بحسب جريدة "الرأي": يا سمو الأمير، أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك على مَن كنت له طوال السنين عضيدًا، وأنت سيف مجرب وحكيم مسدد، وأنت خريج مدرسة الحكماء الراحلين، وكنت خير مَن عاونهم وارتوى من خبرتهم.

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