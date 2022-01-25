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الاتحاد ينفي مزاعم "الخراع" حول حقوق مالية يطالب بها النادي

النادي قال إنه سيتوجه للجهات الرسمية

نفى نادي الاتحاد وجود أي مستحقات مالية للاعب فيصل الخراع؛ وأصدر بيانًا مساء اليوم الاثنين، جاء فيه:

" إشارة إلى ما تم نشره بشأن عدم استلام أحد اللاعبين السابقين مستحقاته، وما تم تداوله

بشأن نظامية حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب ذلك، فإننا حرصًا على إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور الاتحادي العظيم بشكل خاص، والجمهور الرياضي بشكل عام، نؤكد عدم صحة الخبر المنشور في الحساب الرسمي لإحدى الصحف المحلية، وأنه لا توجد أية مستحقات للاعب لدى نادي الاتحاد منذ أن قام بتنفيذ كامل منطوق الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأنه، واسمه ليس مدرجًا في البيان المالي الخاص بلجنة الكفاءة المالية. ونستغرب إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدًا، والدوافع نحو ذلك. وفيما يتعلق بتأليب الرأي العام على نادي الاتحاد، وتضمين الخطابات بعبارات غير لائقة، ولا تمس الموضوع بصلة، ونشرها إعلاميا، فإننا في دولة تحترم القانون، ولدينا قضاء عادل، ومرجعية واضحة، ولن نترك كائنًا مَن كان يتهم النادي باتهامات غير صحيحة، وسنتوجه للجهات الرسمية حفاظًا على حقوق النادي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد ينفي مزاعم "الخراع" حول حقوق مالية يطالب بها النادي
سبق

نفى نادي الاتحاد وجود أي مستحقات مالية للاعب فيصل الخراع؛ وأصدر بيانًا مساء اليوم الاثنين، جاء فيه:

" إشارة إلى ما تم نشره بشأن عدم استلام أحد اللاعبين السابقين مستحقاته، وما تم تداوله

بشأن نظامية حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب ذلك، فإننا حرصًا على إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور الاتحادي العظيم بشكل خاص، والجمهور الرياضي بشكل عام، نؤكد عدم صحة الخبر المنشور في الحساب الرسمي لإحدى الصحف المحلية، وأنه لا توجد أية مستحقات للاعب لدى نادي الاتحاد منذ أن قام بتنفيذ كامل منطوق الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأنه، واسمه ليس مدرجًا في البيان المالي الخاص بلجنة الكفاءة المالية. ونستغرب إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدًا، والدوافع نحو ذلك. وفيما يتعلق بتأليب الرأي العام على نادي الاتحاد، وتضمين الخطابات بعبارات غير لائقة، ولا تمس الموضوع بصلة، ونشرها إعلاميا، فإننا في دولة تحترم القانون، ولدينا قضاء عادل، ومرجعية واضحة، ولن نترك كائنًا مَن كان يتهم النادي باتهامات غير صحيحة، وسنتوجه للجهات الرسمية حفاظًا على حقوق النادي".

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:47 PM

الاتحاد ينفي مزاعم "الخراع" حول حقوق مالية يطالب بها النادي

النادي قال إنه سيتوجه للجهات الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,796

نفى نادي الاتحاد وجود أي مستحقات مالية للاعب فيصل الخراع؛ وأصدر بيانًا مساء اليوم الاثنين، جاء فيه:

" إشارة إلى ما تم نشره بشأن عدم استلام أحد اللاعبين السابقين مستحقاته، وما تم تداوله

بشأن نظامية حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب ذلك، فإننا حرصًا على إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور الاتحادي العظيم بشكل خاص، والجمهور الرياضي بشكل عام، نؤكد عدم صحة الخبر المنشور في الحساب الرسمي لإحدى الصحف المحلية، وأنه لا توجد أية مستحقات للاعب لدى نادي الاتحاد منذ أن قام بتنفيذ كامل منطوق الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأنه، واسمه ليس مدرجًا في البيان المالي الخاص بلجنة الكفاءة المالية. ونستغرب إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدًا، والدوافع نحو ذلك. وفيما يتعلق بتأليب الرأي العام على نادي الاتحاد، وتضمين الخطابات بعبارات غير لائقة، ولا تمس الموضوع بصلة، ونشرها إعلاميا، فإننا في دولة تحترم القانون، ولدينا قضاء عادل، ومرجعية واضحة، ولن نترك كائنًا مَن كان يتهم النادي باتهامات غير صحيحة، وسنتوجه للجهات الرسمية حفاظًا على حقوق النادي".

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