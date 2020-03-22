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طلاب جامعة حائل: "ما هي آلية اختباراتنا؟" والجامعة ترد: ندرس الخيارات

11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة

قالت جامعة حائل في ردها على استفسار أحد الطلاب حول آلية الاختبار في ظل تعليق الدولة الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا: إن الجامعة تدرس حالياً عدة خيارات حول ذلك، مع أعضاء هيئة التدريس؛ للخروج بقرار يحقق العدالة والموضوعية للطلبة.

جاء ذلك في رد حساب الجامعة "مستفيد١‏_uoh_1 " التابع لخدمة المستفيدين بإدارة الإعلام الجامعي.

وكان نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم حسن المرزوقي، وجّه جميعَ الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضِمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات.

ونشرت "سبق" تفصيل التعميم الذي تَضَمّن إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب»، وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي:

١- تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بُعد.
٢- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.
٣- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل.
٤- الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ.
٥- اختبار الكتاب المفتوح open Book.
٦- ‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية.
٧- ‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.
٨- ‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.
٩- ‏منتديات النقاش Discussion Borad.
١٠- ‏ملف الإنجاز الإلكتروني E- portfolio.
١١- المشاريع العلمية والبحثية.

أما التقويم النهائي للطلاب والطالبات؛ فقد اعتمد القرار تنفيذه بوسيلة أو أكثر ضِمن الوسائل السابقة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وسمح القرار للجامعات بإمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة، وعند ذلك ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلّب ضرورة عقد اختبارات نهائية، ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فور استئناف الدراسة لاحقًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب جامعة حائل: "ما هي آلية اختباراتنا؟" والجامعة ترد: ندرس الخيارات
سبق

قالت جامعة حائل في ردها على استفسار أحد الطلاب حول آلية الاختبار في ظل تعليق الدولة الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا: إن الجامعة تدرس حالياً عدة خيارات حول ذلك، مع أعضاء هيئة التدريس؛ للخروج بقرار يحقق العدالة والموضوعية للطلبة.

جاء ذلك في رد حساب الجامعة "مستفيد١‏_uoh_1 " التابع لخدمة المستفيدين بإدارة الإعلام الجامعي.

وكان نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم حسن المرزوقي، وجّه جميعَ الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضِمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات.

ونشرت "سبق" تفصيل التعميم الذي تَضَمّن إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب»، وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي:

١- تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بُعد.
٢- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.
٣- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل.
٤- الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ.
٥- اختبار الكتاب المفتوح open Book.
٦- ‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية.
٧- ‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.
٨- ‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.
٩- ‏منتديات النقاش Discussion Borad.
١٠- ‏ملف الإنجاز الإلكتروني E- portfolio.
١١- المشاريع العلمية والبحثية.

أما التقويم النهائي للطلاب والطالبات؛ فقد اعتمد القرار تنفيذه بوسيلة أو أكثر ضِمن الوسائل السابقة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وسمح القرار للجامعات بإمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة، وعند ذلك ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلّب ضرورة عقد اختبارات نهائية، ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فور استئناف الدراسة لاحقًا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:39 PM

طلاب جامعة حائل: "ما هي آلية اختباراتنا؟" والجامعة ترد: ندرس الخيارات

11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة

A A A
خالد السليمي - الرياض
0
1,881

قالت جامعة حائل في ردها على استفسار أحد الطلاب حول آلية الاختبار في ظل تعليق الدولة الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا: إن الجامعة تدرس حالياً عدة خيارات حول ذلك، مع أعضاء هيئة التدريس؛ للخروج بقرار يحقق العدالة والموضوعية للطلبة.

جاء ذلك في رد حساب الجامعة "مستفيد١‏_uoh_1 " التابع لخدمة المستفيدين بإدارة الإعلام الجامعي.

وكان نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم حسن المرزوقي، وجّه جميعَ الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضِمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات.

ونشرت "سبق" تفصيل التعميم الذي تَضَمّن إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب»، وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي:

١- تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بُعد.
٢- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.
٣- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل.
٤- الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ.
٥- اختبار الكتاب المفتوح open Book.
٦- ‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية.
٧- ‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.
٨- ‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.
٩- ‏منتديات النقاش Discussion Borad.
١٠- ‏ملف الإنجاز الإلكتروني E- portfolio.
١١- المشاريع العلمية والبحثية.

أما التقويم النهائي للطلاب والطالبات؛ فقد اعتمد القرار تنفيذه بوسيلة أو أكثر ضِمن الوسائل السابقة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وسمح القرار للجامعات بإمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة، وعند ذلك ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلّب ضرورة عقد اختبارات نهائية، ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فور استئناف الدراسة لاحقًا.

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