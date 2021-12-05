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للتسهيل على العملاء.. "التأمينات" تطلق خدمة "الزيارة الافتراضية"

تمكّن العميل للاستفادة من خدمات الفروع "افتراضياً" دون زيارة

ضمن جهودها في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية الاستباقية والمتكاملة، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة "الزيارة الافتراضية"، أحدث خدمات المؤسسة الإلكترونية، التي تمكّن العميل من الاستفادة من خدمات الفروع "افتراضياً" ودون تكبُّد عناء الزيارة.

تأتي هذه الخدمة امتداداً لحرص "التأمينات الاجتماعية" على تمكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، وفي حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة، فإنه يمكن للعميل الاستفادة من "الزيارة الافتراضية" والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.

وتحقيقاً لشمولية جميع العملاء في الخدمات الإلكترونية، أتاحت المؤسسة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للعملاء "الصم" اختيار خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تُتيح للعملاء إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً عبر باقة من الخدمات الإلكترونية المتوافرة على البوابة الإلكترونية والتطبيق، وهي إحدى الجهات الحكومية الحاصلة على مراكز متقدمة في قياس التحوّل الرقمي الحكومي التاسع التابع لهيئة الحكومة الرقمية، الذي يقيّم الجهات الحكومية ومدى تطور رحلتها نحو التحوّل الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير.

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للتسهيل على العملاء.. "التأمينات" تطلق خدمة "الزيارة الافتراضية"
سبق

ضمن جهودها في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية الاستباقية والمتكاملة، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة "الزيارة الافتراضية"، أحدث خدمات المؤسسة الإلكترونية، التي تمكّن العميل من الاستفادة من خدمات الفروع "افتراضياً" ودون تكبُّد عناء الزيارة.

تأتي هذه الخدمة امتداداً لحرص "التأمينات الاجتماعية" على تمكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، وفي حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة، فإنه يمكن للعميل الاستفادة من "الزيارة الافتراضية" والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.

وتحقيقاً لشمولية جميع العملاء في الخدمات الإلكترونية، أتاحت المؤسسة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للعملاء "الصم" اختيار خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تُتيح للعملاء إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً عبر باقة من الخدمات الإلكترونية المتوافرة على البوابة الإلكترونية والتطبيق، وهي إحدى الجهات الحكومية الحاصلة على مراكز متقدمة في قياس التحوّل الرقمي الحكومي التاسع التابع لهيئة الحكومة الرقمية، الذي يقيّم الجهات الحكومية ومدى تطور رحلتها نحو التحوّل الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:48 AM

للتسهيل على العملاء.. "التأمينات" تطلق خدمة "الزيارة الافتراضية"

تمكّن العميل للاستفادة من خدمات الفروع "افتراضياً" دون زيارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضمن جهودها في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية الاستباقية والمتكاملة، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة "الزيارة الافتراضية"، أحدث خدمات المؤسسة الإلكترونية، التي تمكّن العميل من الاستفادة من خدمات الفروع "افتراضياً" ودون تكبُّد عناء الزيارة.

تأتي هذه الخدمة امتداداً لحرص "التأمينات الاجتماعية" على تمكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، وفي حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة، فإنه يمكن للعميل الاستفادة من "الزيارة الافتراضية" والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.

وتحقيقاً لشمولية جميع العملاء في الخدمات الإلكترونية، أتاحت المؤسسة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للعملاء "الصم" اختيار خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تُتيح للعملاء إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً عبر باقة من الخدمات الإلكترونية المتوافرة على البوابة الإلكترونية والتطبيق، وهي إحدى الجهات الحكومية الحاصلة على مراكز متقدمة في قياس التحوّل الرقمي الحكومي التاسع التابع لهيئة الحكومة الرقمية، الذي يقيّم الجهات الحكومية ومدى تطور رحلتها نحو التحوّل الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير.

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