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"تركي بن محمد": ذكرى اليوم الوطني ملهمة لتحقيق رؤية المملكة

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الـتاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، كما عبر سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء الشعب السعودي بهذه المناسبة.

وقال الأمير تركي بن محمد في كلمة بهذه المناسبة: إن مناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة، والجهود التي قام بها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - مناسبة عظيمة ومؤثرة على قلوبنا وعقولنا.

وأضاف أن هذه المناسبة الغالية تذكّرنا بالمؤسس ورجاله الأوفياء – رحمهم الله - الذين شاركوه في كفاحه لتأسيس هذه الدولة، ولا يفوتنا أن نذكر أيضًا أبناء المؤسس البررة الذين تولوا الحكم من بعده "الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله" ــ رحمهم الله ــ جميعًا، وما قاموا به من أعمال تنموية لتثبيت أركان هذه الدولة، والآن يستكمل المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: "إننا بهذا المفهوم يتأكد لنا جميعًا أننا قادرون على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 متى ما استلهمنا مفاهيم وقيم وهمة الملك المؤسس، وطبقناها عملياً على أرض الواقع دون تردد أو أعذار، في ظل العهد الزاهر الذي تشهده المملكة، والتطور الملموس على الصُّعد والمجالات كافة؛ مما يحتّم على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة، وبذل المزيد من الجهود لتقديم العمل المخلص والمتميز، وأن نسعى دوماً نحو صناعة المستقبل متسلحين بديننا وقيمنا التي نفخر ونعتز بهما، وأن المملكة منذ نشأتها وهي تقف أمام التحديات والأزمات التي تمر بها وتخرج منها منتصرة شامخة كعادتها"، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وشعبها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن ينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي الذين يدافعون عن حمى هذا الوطن إنه سميع مجيب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن محمد": ذكرى اليوم الوطني ملهمة لتحقيق رؤية المملكة
سبق

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الـتاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، كما عبر سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء الشعب السعودي بهذه المناسبة.

وقال الأمير تركي بن محمد في كلمة بهذه المناسبة: إن مناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة، والجهود التي قام بها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - مناسبة عظيمة ومؤثرة على قلوبنا وعقولنا.

وأضاف أن هذه المناسبة الغالية تذكّرنا بالمؤسس ورجاله الأوفياء – رحمهم الله - الذين شاركوه في كفاحه لتأسيس هذه الدولة، ولا يفوتنا أن نذكر أيضًا أبناء المؤسس البررة الذين تولوا الحكم من بعده "الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله" ــ رحمهم الله ــ جميعًا، وما قاموا به من أعمال تنموية لتثبيت أركان هذه الدولة، والآن يستكمل المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: "إننا بهذا المفهوم يتأكد لنا جميعًا أننا قادرون على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 متى ما استلهمنا مفاهيم وقيم وهمة الملك المؤسس، وطبقناها عملياً على أرض الواقع دون تردد أو أعذار، في ظل العهد الزاهر الذي تشهده المملكة، والتطور الملموس على الصُّعد والمجالات كافة؛ مما يحتّم على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة، وبذل المزيد من الجهود لتقديم العمل المخلص والمتميز، وأن نسعى دوماً نحو صناعة المستقبل متسلحين بديننا وقيمنا التي نفخر ونعتز بهما، وأن المملكة منذ نشأتها وهي تقف أمام التحديات والأزمات التي تمر بها وتخرج منها منتصرة شامخة كعادتها"، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وشعبها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن ينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي الذين يدافعون عن حمى هذا الوطن إنه سميع مجيب.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
07:39 PM

"تركي بن محمد": ذكرى اليوم الوطني ملهمة لتحقيق رؤية المملكة

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الـتاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، كما عبر سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء الشعب السعودي بهذه المناسبة.

وقال الأمير تركي بن محمد في كلمة بهذه المناسبة: إن مناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة، والجهود التي قام بها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - مناسبة عظيمة ومؤثرة على قلوبنا وعقولنا.

وأضاف أن هذه المناسبة الغالية تذكّرنا بالمؤسس ورجاله الأوفياء – رحمهم الله - الذين شاركوه في كفاحه لتأسيس هذه الدولة، ولا يفوتنا أن نذكر أيضًا أبناء المؤسس البررة الذين تولوا الحكم من بعده "الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله" ــ رحمهم الله ــ جميعًا، وما قاموا به من أعمال تنموية لتثبيت أركان هذه الدولة، والآن يستكمل المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: "إننا بهذا المفهوم يتأكد لنا جميعًا أننا قادرون على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 متى ما استلهمنا مفاهيم وقيم وهمة الملك المؤسس، وطبقناها عملياً على أرض الواقع دون تردد أو أعذار، في ظل العهد الزاهر الذي تشهده المملكة، والتطور الملموس على الصُّعد والمجالات كافة؛ مما يحتّم على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة، وبذل المزيد من الجهود لتقديم العمل المخلص والمتميز، وأن نسعى دوماً نحو صناعة المستقبل متسلحين بديننا وقيمنا التي نفخر ونعتز بهما، وأن المملكة منذ نشأتها وهي تقف أمام التحديات والأزمات التي تمر بها وتخرج منها منتصرة شامخة كعادتها"، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وشعبها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن ينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي الذين يدافعون عن حمى هذا الوطن إنه سميع مجيب.

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