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مفاجأة.. تحديث جديد في "أوفيس" يخفي ميزات أساسية

سيكون متاحًا على كل الإصدارات المرخصة من "ويندوز"

فوجئ عدد كبير من مستخدمي تطبيقات "أوفيس" الشهيرة بطرح شركة "مايكروسوفت" الأميركية تحديثًا جديدًا يخفي عددًا من الميزات الأساسية في التطبيقات.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مايكروسوفت طرحت تحديثها المرئي الذي وعدت به يوليو الماضي لتطبيقات "أوفيس".

وسيكون التحديث المرئي الجديد لتطبيقات "أوفيس" متاحًا على كل الإصدارات المرخصة من "ويندوز" للتطبيقات.

ويطابق التحديث النمط المرئي لنظام تشغيل "ويندوز 11" بزوايا نوافذ مستديرة، وخيار استخدام الوضع الداكن أو مزامنة السمات المستخدمة بنظام "ويندوز" الخاص بك.

ولكن فوجئ المستخدمون باختفاء شريط أدوات الوصول السريع الموجود افتراضيًا في أعلى تطبيقات "أوفيس".

ولإعادة الشريط سيكون لزامًا عليك النقر بزر الفأرة الأيمن لتعيده إلى مكانه السابق.

ويمكنك معرفة حصولك على التحديث المرئي الجديد لتطبيقات "أوفيس" إذا ما ظهر رمز "مكبر الصوت" في الجزء العلوي الأيسر من نافذة "أوفيس".

ويعمل تحديث "أوفيس" المرئي على تطبيقات "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" و"وان بوينت".

والأزمة أنه لا يمكنك إلغاء التحديث والعودة إلى النمط القديم باختيار العودة من تغيير المظهر في إعدادات التطبيقات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مفاجأة.. تحديث جديد في "أوفيس" يخفي ميزات أساسية
سبق

فوجئ عدد كبير من مستخدمي تطبيقات "أوفيس" الشهيرة بطرح شركة "مايكروسوفت" الأميركية تحديثًا جديدًا يخفي عددًا من الميزات الأساسية في التطبيقات.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مايكروسوفت طرحت تحديثها المرئي الذي وعدت به يوليو الماضي لتطبيقات "أوفيس".

وسيكون التحديث المرئي الجديد لتطبيقات "أوفيس" متاحًا على كل الإصدارات المرخصة من "ويندوز" للتطبيقات.

ويطابق التحديث النمط المرئي لنظام تشغيل "ويندوز 11" بزوايا نوافذ مستديرة، وخيار استخدام الوضع الداكن أو مزامنة السمات المستخدمة بنظام "ويندوز" الخاص بك.

ولكن فوجئ المستخدمون باختفاء شريط أدوات الوصول السريع الموجود افتراضيًا في أعلى تطبيقات "أوفيس".

ولإعادة الشريط سيكون لزامًا عليك النقر بزر الفأرة الأيمن لتعيده إلى مكانه السابق.

ويمكنك معرفة حصولك على التحديث المرئي الجديد لتطبيقات "أوفيس" إذا ما ظهر رمز "مكبر الصوت" في الجزء العلوي الأيسر من نافذة "أوفيس".

ويعمل تحديث "أوفيس" المرئي على تطبيقات "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" و"وان بوينت".

والأزمة أنه لا يمكنك إلغاء التحديث والعودة إلى النمط القديم باختيار العودة من تغيير المظهر في إعدادات التطبيقات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
10:23 AM

مفاجأة.. تحديث جديد في "أوفيس" يخفي ميزات أساسية

سيكون متاحًا على كل الإصدارات المرخصة من "ويندوز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فوجئ عدد كبير من مستخدمي تطبيقات "أوفيس" الشهيرة بطرح شركة "مايكروسوفت" الأميركية تحديثًا جديدًا يخفي عددًا من الميزات الأساسية في التطبيقات.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مايكروسوفت طرحت تحديثها المرئي الذي وعدت به يوليو الماضي لتطبيقات "أوفيس".

وسيكون التحديث المرئي الجديد لتطبيقات "أوفيس" متاحًا على كل الإصدارات المرخصة من "ويندوز" للتطبيقات.

ويطابق التحديث النمط المرئي لنظام تشغيل "ويندوز 11" بزوايا نوافذ مستديرة، وخيار استخدام الوضع الداكن أو مزامنة السمات المستخدمة بنظام "ويندوز" الخاص بك.

ولكن فوجئ المستخدمون باختفاء شريط أدوات الوصول السريع الموجود افتراضيًا في أعلى تطبيقات "أوفيس".

ولإعادة الشريط سيكون لزامًا عليك النقر بزر الفأرة الأيمن لتعيده إلى مكانه السابق.

ويمكنك معرفة حصولك على التحديث المرئي الجديد لتطبيقات "أوفيس" إذا ما ظهر رمز "مكبر الصوت" في الجزء العلوي الأيسر من نافذة "أوفيس".

ويعمل تحديث "أوفيس" المرئي على تطبيقات "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" و"وان بوينت".

والأزمة أنه لا يمكنك إلغاء التحديث والعودة إلى النمط القديم باختيار العودة من تغيير المظهر في إعدادات التطبيقات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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