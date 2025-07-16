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جامعتا الطائف والحدود الشمالية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي

تهدف لتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وإقامة الدورات التدريبية والتبادل الطلابي

وقع رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ورئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بين الجامعتين افتراضيًا، لبحث سبل تفعيل التَّعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي البرامجي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تفعيل علاقات التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الطائف وجامعة الحدود الشمالية، في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإقامة الدورات العلمية والتدريبية، والتبادل الطلابي، والأبحاث الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تهدف إلى التعاون بين الجامعتين في المجالات التقنية ونظم المعلومات، ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي البرامجي للاستفادة من الكفاءات المتخصصة المتوفرة لدى الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم مسيرة التقدم والتطور في المملكة.

وتأتي تلك الاتفاقية تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة في إحداث نقلة فارقة في مسيرة قطاعات التعليم بشكل عام، وقطاع الجامعات بشكل خاص وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030)، وبرنامج التحول الوطني (2020)، والتي من أبرز ملامحها تطوير التعليم وتجويد مخرجاته ليساير الركب الحضاري.

وتعكس توقيع مذكرة التفاهم سعي الجامعتين لتحقيق جودة الأداء الأكاديمي ومخرجات التعليم وغيرها من الأهداف والغايات المرجوة، وانعكاساتها الإيجابية على قوة النواحي العلمية والعملية لدى الدارسين.

جامعة الطائف جامعة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعتا الطائف والحدود الشمالية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي
سبق

وقع رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ورئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بين الجامعتين افتراضيًا، لبحث سبل تفعيل التَّعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي البرامجي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تفعيل علاقات التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الطائف وجامعة الحدود الشمالية، في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإقامة الدورات العلمية والتدريبية، والتبادل الطلابي، والأبحاث الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تهدف إلى التعاون بين الجامعتين في المجالات التقنية ونظم المعلومات، ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي البرامجي للاستفادة من الكفاءات المتخصصة المتوفرة لدى الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم مسيرة التقدم والتطور في المملكة.

وتأتي تلك الاتفاقية تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة في إحداث نقلة فارقة في مسيرة قطاعات التعليم بشكل عام، وقطاع الجامعات بشكل خاص وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030)، وبرنامج التحول الوطني (2020)، والتي من أبرز ملامحها تطوير التعليم وتجويد مخرجاته ليساير الركب الحضاري.

وتعكس توقيع مذكرة التفاهم سعي الجامعتين لتحقيق جودة الأداء الأكاديمي ومخرجات التعليم وغيرها من الأهداف والغايات المرجوة، وانعكاساتها الإيجابية على قوة النواحي العلمية والعملية لدى الدارسين.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:49 PM

جامعتا الطائف والحدود الشمالية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي

تهدف لتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وإقامة الدورات التدريبية والتبادل الطلابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وقع رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ورئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بين الجامعتين افتراضيًا، لبحث سبل تفعيل التَّعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي البرامجي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تفعيل علاقات التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الطائف وجامعة الحدود الشمالية، في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإقامة الدورات العلمية والتدريبية، والتبادل الطلابي، والأبحاث الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تهدف إلى التعاون بين الجامعتين في المجالات التقنية ونظم المعلومات، ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي البرامجي للاستفادة من الكفاءات المتخصصة المتوفرة لدى الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم مسيرة التقدم والتطور في المملكة.

وتأتي تلك الاتفاقية تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة في إحداث نقلة فارقة في مسيرة قطاعات التعليم بشكل عام، وقطاع الجامعات بشكل خاص وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030)، وبرنامج التحول الوطني (2020)، والتي من أبرز ملامحها تطوير التعليم وتجويد مخرجاته ليساير الركب الحضاري.

وتعكس توقيع مذكرة التفاهم سعي الجامعتين لتحقيق جودة الأداء الأكاديمي ومخرجات التعليم وغيرها من الأهداف والغايات المرجوة، وانعكاساتها الإيجابية على قوة النواحي العلمية والعملية لدى الدارسين.

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