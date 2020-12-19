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بائع القهوة لـ"سبق": أنصح الشباب باستغلال خيرات بلادهم فالقيادة تدعم بسخاء

قال: بدأت مشواري بفكرة ثم بعزيمتي افتتحت محلاً كبيراً للقهوة بقلب تبوك

أكد الشاب السعودي عبدالله بن خالد البديوني أن بيع القهوة مصدر قوي للرزق بعد التوكل على الله، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من الناس على محال القهوة في تبوك ومختلف مناطق المملكة وهو سبب لاختياره مشروعه الذي بدأه قبل ثلاثة أشهر تقريباً.

وفي التفاصيل، قال "البديوني" إن مشروعه بدأ بفكرة وبعد توفيق الله ثم العزيمة، تحولت الفكرة إلى مشروع ناجح عوضني عن الوظيفة التي كنت أبحث عنها لسنوات.

وبين "البديوني" أن مدينة تبوك شهدت خلال السنوات الماضية نقلة كبيرة ونوعية بفضل الله ثم بعناية القيادة الرشيدة بها كوجهة سياحية يقصدها الناس من كل الدول، منوهاً بالدعم الذي يجده أبناء الوطن من القيادة الرشيدة للمشاريع الواعدة للشباب الطموح.

ودعا الشاب "عبدالله" الشباب إلى استغلال خيرات بلادهم والاستفادة من الفرص التي كان الأجانب يستغلونها وهي التجارة في المقاهي والمطاعم والتي يجنون منها الملايين والمواطن أولى بذلك.

ولفت "البديوني" في ختام حديثه "لـ"سبق" أنه يقضي جل وقته بالمقهى لخدمة الزبائن الذين يتوافدون بكثرة تحفيزاً للشاب السعودي الطموح، مقدماً شكره عبر منبر "سبق" لوالديه اللذين كانا سبباً في تحفيزه وتشجيعه على البدء بمشروعه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بائع القهوة لـ"سبق": أنصح الشباب باستغلال خيرات بلادهم فالقيادة تدعم بسخاء
سبق

أكد الشاب السعودي عبدالله بن خالد البديوني أن بيع القهوة مصدر قوي للرزق بعد التوكل على الله، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من الناس على محال القهوة في تبوك ومختلف مناطق المملكة وهو سبب لاختياره مشروعه الذي بدأه قبل ثلاثة أشهر تقريباً.

وفي التفاصيل، قال "البديوني" إن مشروعه بدأ بفكرة وبعد توفيق الله ثم العزيمة، تحولت الفكرة إلى مشروع ناجح عوضني عن الوظيفة التي كنت أبحث عنها لسنوات.

وبين "البديوني" أن مدينة تبوك شهدت خلال السنوات الماضية نقلة كبيرة ونوعية بفضل الله ثم بعناية القيادة الرشيدة بها كوجهة سياحية يقصدها الناس من كل الدول، منوهاً بالدعم الذي يجده أبناء الوطن من القيادة الرشيدة للمشاريع الواعدة للشباب الطموح.

ودعا الشاب "عبدالله" الشباب إلى استغلال خيرات بلادهم والاستفادة من الفرص التي كان الأجانب يستغلونها وهي التجارة في المقاهي والمطاعم والتي يجنون منها الملايين والمواطن أولى بذلك.

ولفت "البديوني" في ختام حديثه "لـ"سبق" أنه يقضي جل وقته بالمقهى لخدمة الزبائن الذين يتوافدون بكثرة تحفيزاً للشاب السعودي الطموح، مقدماً شكره عبر منبر "سبق" لوالديه اللذين كانا سبباً في تحفيزه وتشجيعه على البدء بمشروعه.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
02:19 AM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
02:46 AM

بائع القهوة لـ"سبق": أنصح الشباب باستغلال خيرات بلادهم فالقيادة تدعم بسخاء

قال: بدأت مشواري بفكرة ثم بعزيمتي افتتحت محلاً كبيراً للقهوة بقلب تبوك

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عبدالله العنزي - الرياض
5
342

أكد الشاب السعودي عبدالله بن خالد البديوني أن بيع القهوة مصدر قوي للرزق بعد التوكل على الله، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من الناس على محال القهوة في تبوك ومختلف مناطق المملكة وهو سبب لاختياره مشروعه الذي بدأه قبل ثلاثة أشهر تقريباً.

وفي التفاصيل، قال "البديوني" إن مشروعه بدأ بفكرة وبعد توفيق الله ثم العزيمة، تحولت الفكرة إلى مشروع ناجح عوضني عن الوظيفة التي كنت أبحث عنها لسنوات.

وبين "البديوني" أن مدينة تبوك شهدت خلال السنوات الماضية نقلة كبيرة ونوعية بفضل الله ثم بعناية القيادة الرشيدة بها كوجهة سياحية يقصدها الناس من كل الدول، منوهاً بالدعم الذي يجده أبناء الوطن من القيادة الرشيدة للمشاريع الواعدة للشباب الطموح.

ودعا الشاب "عبدالله" الشباب إلى استغلال خيرات بلادهم والاستفادة من الفرص التي كان الأجانب يستغلونها وهي التجارة في المقاهي والمطاعم والتي يجنون منها الملايين والمواطن أولى بذلك.

ولفت "البديوني" في ختام حديثه "لـ"سبق" أنه يقضي جل وقته بالمقهى لخدمة الزبائن الذين يتوافدون بكثرة تحفيزاً للشاب السعودي الطموح، مقدماً شكره عبر منبر "سبق" لوالديه اللذين كانا سبباً في تحفيزه وتشجيعه على البدء بمشروعه.

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