وأمس كشفت هيئة "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً وتستمر للأحد المقبل وتشمل مناطق متفرقة، موضحة أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، على بعض مناطق المملكة.

وقال الحصيني: اليوم الأربعاء 1442/1/21 هـ، وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة.

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته لحركة الأمطار اليوم وليلة الغد الخميس.

"الحصيني" عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-09 كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته لحركة الأمطار اليوم وليلة الغد الخميس. وقال الحصيني: اليوم الأربعاء 1442/1/21 هـ، وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة. وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت. وأمس كشفت هيئة "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً وتستمر للأحد المقبل وتشمل مناطق متفرقة، موضحة أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، على بعض مناطق المملكة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 10:40 AM

"الحصيني" عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد الباحث في الطقس توقع رياحاً متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت





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كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته لحركة الأمطار اليوم وليلة الغد الخميس.

وقال الحصيني: اليوم الأربعاء 1442/1/21 هـ، وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت.

وأمس كشفت هيئة "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً وتستمر للأحد المقبل وتشمل مناطق متفرقة، موضحة أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، على بعض مناطق المملكة.