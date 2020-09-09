النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني" عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد

الباحث في الطقس توقع رياحاً متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته لحركة الأمطار اليوم وليلة الغد الخميس.

وقال الحصيني: اليوم الأربعاء 1442/1/21 هـ، وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت.

وأمس كشفت هيئة "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً وتستمر للأحد المقبل وتشمل مناطق متفرقة، موضحة أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، على بعض مناطق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني" عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد
سبق

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته لحركة الأمطار اليوم وليلة الغد الخميس.

وقال الحصيني: اليوم الأربعاء 1442/1/21 هـ، وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت.

وأمس كشفت هيئة "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً وتستمر للأحد المقبل وتشمل مناطق متفرقة، موضحة أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، على بعض مناطق المملكة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:40 AM

"الحصيني" عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد

الباحث في الطقس توقع رياحاً متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,885

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاته لحركة الأمطار اليوم وليلة الغد الخميس.

وقال الحصيني: اليوم الأربعاء 1442/1/21 هـ، وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت.

وأمس كشفت هيئة "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً وتستمر للأحد المقبل وتشمل مناطق متفرقة، موضحة أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، على بعض مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,794
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,359
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,398

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة