سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

دعت الموجودين هناك إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية؛ مؤكدةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين من انتقال فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان اليوم، نأمل من المواطنين تأجيل خُطط السفر غير الضرورية، ونُهيب بالموجودين هناك اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

كما دعتهم إلى اتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعدم التردد في الاتصال بالسفارة لطلب المساعدة.