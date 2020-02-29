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سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

دعت الموجودين هناك إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية؛ مؤكدةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين من انتقال فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان اليوم، نأمل من المواطنين تأجيل خُطط السفر غير الضرورية، ونُهيب بالموجودين هناك اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

كما دعتهم إلى اتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعدم التردد في الاتصال بالسفارة لطلب المساعدة.

فيروس كورونا الجديد لبنان السفارة السعودية في بيروت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان
سبق

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية؛ مؤكدةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين من انتقال فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان اليوم، نأمل من المواطنين تأجيل خُطط السفر غير الضرورية، ونُهيب بالموجودين هناك اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

كما دعتهم إلى اتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعدم التردد في الاتصال بالسفارة لطلب المساعدة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:19 AM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:44 AM

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

دعت الموجودين هناك إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,272

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية؛ مؤكدةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين من انتقال فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان اليوم، نأمل من المواطنين تأجيل خُطط السفر غير الضرورية، ونُهيب بالموجودين هناك اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

كما دعتهم إلى اتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعدم التردد في الاتصال بالسفارة لطلب المساعدة.

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