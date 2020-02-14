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حادث مروري يعيق الحركة على  جسر الميناء بجدة باتجاه مكة المكرمة

اصطدام  ثلاث مركبات

اصطدمت ثلاث مركبات على جسر الميناء باتجاه مكة المكرمة في محافظة جدة بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجسر.
طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

جدة حادث مروري جسر الميناء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مروري يعيق الحركة على  جسر الميناء بجدة باتجاه مكة المكرمة
سبق

اصطدمت ثلاث مركبات على جسر الميناء باتجاه مكة المكرمة في محافظة جدة بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجسر.
طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
03:11 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:42 PM

حادث مروري يعيق الحركة على  جسر الميناء بجدة باتجاه مكة المكرمة

اصطدام  ثلاث مركبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
6,428

اصطدمت ثلاث مركبات على جسر الميناء باتجاه مكة المكرمة في محافظة جدة بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجسر.
طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

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