النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية

لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة

وقعت اللجنة الأولمبية السعودية مذكرة تعاون مشتركة مع اللجنة الأولمبية البحرينية بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك"الذي يعقد في مدينة "كريت" اليونانية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك" نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الأولمبية السعودية ياسر المسحل وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي للمراسم والفعاليات في اللجنة الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، والمدير التنفيذي للتواصل المؤسسي عبد العزيز البقوص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية
سبق

وقعت اللجنة الأولمبية السعودية مذكرة تعاون مشتركة مع اللجنة الأولمبية البحرينية بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك"الذي يعقد في مدينة "كريت" اليونانية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك" نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الأولمبية السعودية ياسر المسحل وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي للمراسم والفعاليات في اللجنة الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، والمدير التنفيذي للتواصل المؤسسي عبد العزيز البقوص.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
04:17 PM

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية

لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
235

وقعت اللجنة الأولمبية السعودية مذكرة تعاون مشتركة مع اللجنة الأولمبية البحرينية بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك"الذي يعقد في مدينة "كريت" اليونانية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك" نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الأولمبية السعودية ياسر المسحل وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي للمراسم والفعاليات في اللجنة الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، والمدير التنفيذي للتواصل المؤسسي عبد العزيز البقوص.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة