خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ورفع أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين، وتلمُّس حاجاتهم".
خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
عبدالله البرقاويسبق2021-04-20
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ورفع أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين، وتلمُّس حاجاتهم".
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:53 AM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:13 AM
خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ورفع أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين، وتلمُّس حاجاتهم".