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خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.‫

ورفع أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين، وتلمُّس حاجاتهم".

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خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
سبق

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.‫

ورفع أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين، وتلمُّس حاجاتهم".

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:53 AM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:13 AM

خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
9,134

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.‫

ورفع أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين، وتلمُّس حاجاتهم".

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