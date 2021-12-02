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أظهر فعالية ضد "أوميكرون".. بريطانيا توافق على علاج جديد لـ"كورونا"

يقلل خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79%.. وأكثر تأثيرًا بالمراحل المبكرة

كشفت بريطانيا عن علاج ثانٍ بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لكوفيد-19، بعد أن وجدت تجربة سريرية أنه يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79%، وأظهر فعالية ضد متحور "أوميكرون".

وأعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) اليوم الخميس الضوء الأخضر لدواء Xevudy (sotrovimab) الذي طورته شركة غلاسكو سميث كلاين GSK وVir Biotechnology، وهو العلاج الثاني بالأجسام المضادة الذي يحصل على الموافقة في المملكة المتحدة، بعد ثلاثة أشهر من حصول Ronapreve، الذي تنتجه Regeneron / Roche، على الموافقة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوصت MHRA بضرورة إعطاء العلاج في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، حيث أظهرت تجربته السريرية أنه كان أكثر فاعلية في المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروس، مبينة أنه يمكن استخدامه لعلاج الأشخاص المصابين بإصابة خفيفة أو معتدلة وللمعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة بسبب عوامل مثل الشيخوخة أو السمنة أو أمراض القلب.

وقالت شركة GSK في بيان إن البيانات السريرية أظهرت أن العقار "يحتفظ بنشاطه ضد المتحور الجديد لسارس كوف 2، "أوميكرون".

وحتى الآن، أظهر الدواء نشاطًا مستمرًا ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق التي حددتها منظمة الصحة العالمية".

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أظهر فعالية ضد "أوميكرون".. بريطانيا توافق على علاج جديد لـ"كورونا"
سبق

كشفت بريطانيا عن علاج ثانٍ بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لكوفيد-19، بعد أن وجدت تجربة سريرية أنه يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79%، وأظهر فعالية ضد متحور "أوميكرون".

وأعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) اليوم الخميس الضوء الأخضر لدواء Xevudy (sotrovimab) الذي طورته شركة غلاسكو سميث كلاين GSK وVir Biotechnology، وهو العلاج الثاني بالأجسام المضادة الذي يحصل على الموافقة في المملكة المتحدة، بعد ثلاثة أشهر من حصول Ronapreve، الذي تنتجه Regeneron / Roche، على الموافقة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوصت MHRA بضرورة إعطاء العلاج في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، حيث أظهرت تجربته السريرية أنه كان أكثر فاعلية في المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروس، مبينة أنه يمكن استخدامه لعلاج الأشخاص المصابين بإصابة خفيفة أو معتدلة وللمعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة بسبب عوامل مثل الشيخوخة أو السمنة أو أمراض القلب.

وقالت شركة GSK في بيان إن البيانات السريرية أظهرت أن العقار "يحتفظ بنشاطه ضد المتحور الجديد لسارس كوف 2، "أوميكرون".

وحتى الآن، أظهر الدواء نشاطًا مستمرًا ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق التي حددتها منظمة الصحة العالمية".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
12:28 PM

أظهر فعالية ضد "أوميكرون".. بريطانيا توافق على علاج جديد لـ"كورونا"

يقلل خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79%.. وأكثر تأثيرًا بالمراحل المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بريطانيا عن علاج ثانٍ بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لكوفيد-19، بعد أن وجدت تجربة سريرية أنه يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79%، وأظهر فعالية ضد متحور "أوميكرون".

وأعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) اليوم الخميس الضوء الأخضر لدواء Xevudy (sotrovimab) الذي طورته شركة غلاسكو سميث كلاين GSK وVir Biotechnology، وهو العلاج الثاني بالأجسام المضادة الذي يحصل على الموافقة في المملكة المتحدة، بعد ثلاثة أشهر من حصول Ronapreve، الذي تنتجه Regeneron / Roche، على الموافقة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوصت MHRA بضرورة إعطاء العلاج في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، حيث أظهرت تجربته السريرية أنه كان أكثر فاعلية في المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروس، مبينة أنه يمكن استخدامه لعلاج الأشخاص المصابين بإصابة خفيفة أو معتدلة وللمعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة بسبب عوامل مثل الشيخوخة أو السمنة أو أمراض القلب.

وقالت شركة GSK في بيان إن البيانات السريرية أظهرت أن العقار "يحتفظ بنشاطه ضد المتحور الجديد لسارس كوف 2، "أوميكرون".

وحتى الآن، أظهر الدواء نشاطًا مستمرًا ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق التي حددتها منظمة الصحة العالمية".

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