بعد عامين من الجائحة.. ما قصة أول علاج صيني ضد كورونا؟

يستهدف المرضى المصابين بالفيروس بهدف تجنب تعرضهم لمضاعفات خطيرة

بعد عامين على ظهور فيروس كورونا على أراضيها وعلى خلفية تجدد انتشاره مؤخرًا، أعطت الصين للمرة الأولى موافقتها على علاج ضد الفيروس.

وخلافًا لوظيفة لقاح وقائي، يستهدف العلاج المرضى المصابين بالفيروس بهدف تجنب تعرضهم لمضاعفات خطيرة.

وتمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في ووهان في نهاية 2019 من السيطرة على الوباء تقريبًا عبر اعتماد إجراءات جذرية مثل إغلاق الحدود والمراقبة المشددة للتنقلات.

وتؤكد الصين التي لا تسمح بأي لقاح أجنبي، أنها لقحت أكثر من 70 بالمئة من سكانها بفضل لقاحات محلية الصنع وفق سكاي نيوز عربية.