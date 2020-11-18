النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 411 خلال الـ24 ساعة الماضية

"القحطاني": أعمال المكافحة المنزلية سجلت قرابة 274 ألف زيارة خلال "كورونا" بجدة

استهدفت 259 ألف وحدة في 3 أشهر و86 ألف تردد رش بالمبيدات

كشف تقرير للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال الربع الثالث من عام 2020م، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 86.301 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 19 بلدية فرعية؛ فيما سجلت أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف استجابة أكثر من 259 ألف وحدة سكنية لأعمال الرش، والتي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة عوض بن علي القحطاني، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال أزمة كورونا سجلت زيارة 273.880 مبنى للأسبوعين الدوليين (27- 28)، وتجاوزت نسبة الاستجابة منها الـ75%؛ في حين رصدت الأمانة بؤرًا إيجابية في 3539 وحدة؛ مشيرًا إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة، شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

وأضاف القحطاني أن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية، ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية؛ تمت وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 19 بلدية فرعية.

يُذكر أن جهود صحة البيئة بأمانة جدة خلال الفترة الماضية، شملت تكثيف أعمال التعقيم لفيروس كورونا المستجد "كوفد-19" عبر تطهير المواقع التي تشهد ترددًا عاليًّا من السكان كالمرافق العامة، والمباني، والمقرات الحكومية، وأسواق النفع العام، وسكن العمالة، والمجمعات السكنية، والمستشفى الميداني، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار الساعة ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القحطاني": أعمال المكافحة المنزلية سجلت قرابة 274 ألف زيارة خلال "كورونا" بجدة
سبق

كشف تقرير للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال الربع الثالث من عام 2020م، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 86.301 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 19 بلدية فرعية؛ فيما سجلت أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف استجابة أكثر من 259 ألف وحدة سكنية لأعمال الرش، والتي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة عوض بن علي القحطاني، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال أزمة كورونا سجلت زيارة 273.880 مبنى للأسبوعين الدوليين (27- 28)، وتجاوزت نسبة الاستجابة منها الـ75%؛ في حين رصدت الأمانة بؤرًا إيجابية في 3539 وحدة؛ مشيرًا إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة، شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

وأضاف القحطاني أن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية، ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية؛ تمت وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 19 بلدية فرعية.

يُذكر أن جهود صحة البيئة بأمانة جدة خلال الفترة الماضية، شملت تكثيف أعمال التعقيم لفيروس كورونا المستجد "كوفد-19" عبر تطهير المواقع التي تشهد ترددًا عاليًّا من السكان كالمرافق العامة، والمباني، والمقرات الحكومية، وأسواق النفع العام، وسكن العمالة، والمجمعات السكنية، والمستشفى الميداني، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار الساعة ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:39 PM

"القحطاني": أعمال المكافحة المنزلية سجلت قرابة 274 ألف زيارة خلال "كورونا" بجدة

استهدفت 259 ألف وحدة في 3 أشهر و86 ألف تردد رش بالمبيدات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
550

كشف تقرير للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال الربع الثالث من عام 2020م، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 86.301 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 19 بلدية فرعية؛ فيما سجلت أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف استجابة أكثر من 259 ألف وحدة سكنية لأعمال الرش، والتي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة عوض بن علي القحطاني، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال أزمة كورونا سجلت زيارة 273.880 مبنى للأسبوعين الدوليين (27- 28)، وتجاوزت نسبة الاستجابة منها الـ75%؛ في حين رصدت الأمانة بؤرًا إيجابية في 3539 وحدة؛ مشيرًا إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة، شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

وأضاف القحطاني أن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية، ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية؛ تمت وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 19 بلدية فرعية.

يُذكر أن جهود صحة البيئة بأمانة جدة خلال الفترة الماضية، شملت تكثيف أعمال التعقيم لفيروس كورونا المستجد "كوفد-19" عبر تطهير المواقع التي تشهد ترددًا عاليًّا من السكان كالمرافق العامة، والمباني، والمقرات الحكومية، وأسواق النفع العام، وسكن العمالة، والمجمعات السكنية، والمستشفى الميداني، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار الساعة ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,375

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة