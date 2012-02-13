أجواء باردة بمعظم المملكة.. "الحصيني" عن الحرارة: الرياض 8 والصفر هنا
أوضح أن أعلاها 26 مئوية بجازان.. الشمالية باردة جدًّا ومكة كباقي المناطق
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، باردة جدًّا على الشمالية، وأجواء باردة في مكة وجازان.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة "أقلها جنوب تبوك، سجلت الصفر المئوي، والرياض (8)، وأعلاها جازان (26) مئوية".
حالة الطقس
الأرصاد
أجواء باردة بمعظم المملكة.. "الحصيني" عن الحرارة: الرياض 8 والصفر هنا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-13
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، باردة جدًّا على الشمالية، وأجواء باردة في مكة وجازان.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة "أقلها جنوب تبوك، سجلت الصفر المئوي، والرياض (8)، وأعلاها جازان (26) مئوية".
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:29 AM
أجواء باردة بمعظم المملكة.. "الحصيني" عن الحرارة: الرياض 8 والصفر هنا
أوضح أن أعلاها 26 مئوية بجازان.. الشمالية باردة جدًّا ومكة كباقي المناطق
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، باردة جدًّا على الشمالية، وأجواء باردة في مكة وجازان.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة "أقلها جنوب تبوك، سجلت الصفر المئوي، والرياض (8)، وأعلاها جازان (26) مئوية".