أجواء باردة بمعظم المملكة.. "الحصيني" عن الحرارة: الرياض 8 والصفر هنا

أوضح أن أعلاها 26 مئوية بجازان.. الشمالية باردة جدًّا ومكة كباقي المناطق

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، باردة جدًّا على الشمالية، وأجواء باردة في مكة وجازان.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة "أقلها جنوب تبوك، سجلت الصفر المئوي، والرياض (8)، وأعلاها جازان (26) مئوية".